Fins a 4 km de cues per entrar al Principat pel Riu Runer

Aquest dissabte s’han registrat fins a 4 km de cues per entrar al Principat per la frontera del Riu Runer. Així n’ha informat el departament de Mobilitat a través del seu compte de Twitter. A aquestes cues s’hi han de sumar retencions de 4 i 2 km a Oliana i Organyà en direcció a la Seu d’Urgell, segons informa el Servei Català del Trànsit.

El divendres a la tarda també es van registrar retencions d’entrada al país de 4 km, així com 1 km per entrar a Sant Julià de Lòria. També es va registrar trànsit dens en diversos punts de la xarxa viària andorrana, com és el cas de l’accés a la Massana, on s’ha instal·lat un dispositiu per fer més fluid el trànsit entre la rotonda d’Anyós i la d’accés al túnel de les Dos Valires.