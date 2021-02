Fins a 3,9 milions d’euros en ajudes de FEDA

Des de l’inici de la pandèmia FEDA (Forces Elèctriques d’Andorra) ha dut a terme un seguit d’ajudes a empreses, autònoms i particulars que ja han suposat un import de 3,9 milions d’euros. Així, la parapública va posar en marxa ja des de l’inici de la pandèmia un seguit d’accions per aplicar descomptes en les factures de la llum i ajornaments i fraccionaments, algunes dels quals encara són vigents.

La directora financera de FEDA, Marta Suñé, recorda que ja en la primera onada es van aplicar descomptes en les factures de la llum per a autònoms i empreses que havien vist afectada la seva activitat per la crisi sanitària. Així, aquests clients podien gaudir d’entre el 80% i el 100% de rebaixa en funció de si aquests negocis havien d’aturar parcialment o totalment la seva activitat. L’import de sol·licituds que van rebre es va elevar a 1.736.000 euros, al qual cal afegir els 299.000 euros corresponents a la part de compensació que FEDA aplica a les altres distribuïdores que també van aplicar aquests descomptes als seus clients. Això suposa que en la primera onada l’import que FEDA va destinar als ajuts directes a empreses i autònoms i a les compensacions fos de 2,4 milions. La companyia va aplicar descomptes a un total de 3.540 contractes, el que correspon a uns 2.300 clients.

Suñé també recorda que hi ha set clients als quals encara no se’ls ha deixat d’aplicar les ajudes de la primera onada, ja que es tracta d’activitats relacionades amb l’oci nocturn que no han pogut obrir des de llavors.

Ja en la segona onada, les empreses i autònoms han pogut també comptar amb reduccions a través d’unes mesures que encara són vigents avui en dia. Així, d’una banda, hi ha els descomptes que s’apliquen a aquelles companyies que gaudeixen d’ajudes al lloguer dictades per part de l’executiu. En el cas d’aquelles a les quals s’atorga un descompte del lloguer del 75%, FEDA els aplica un del 100% de la factura de la llum i aquelles que en gaudeixen del 25% o del 50% compten amb la reducció a la meitat de la factura de la llum. Aquests ajuts s’estan aplicant de manera retroactiva des de l’1 d’octubre i han beneficiat ja 91 contractes corresponents a 83 clients, amb un import acumulat fins a 31 de gener de 67.800 euros, una quantitat que caldrà augmentar amb les compensacions que s’aplicarà per part de FEDA a les distribuïdores. Un segon decret aprovat per l’executiu al mes de novembre suposa que les elèctriques també apliquin reduccions a les empreses que tenen treballadors en ERTO o que tinguin l’activitat suspesa, que gaudeixen d’un 50% de descompte en la llum. Fins al moment se n’han beneficiat 400 clients de FEDA corresponents a 827 contractes i l’import acumulat és de 823.000 euros.

Des de FEDA també recorden, pel que fa a la vessant de les ajudes a empresaris, entre l’1 de desembre i l’1 de gener es va aplicar un descompte del 100% de la factura corresponent a transport per cable i producció de neu de cultiu a les estacions d’esquí.

Ajudes als privats

La companyia, a més, també ha aplicat mesures destinades als clients privats. D’una banda hi ha que no es talla la llum a ningú que no pagui. “Des del primer moment de la pandèmia, en cas d’impagament s’avisa el client però en cap cas realitzem un tall ni se li aplica cap recàrrec”, explica Suñé, que afegeix que aquesta acció s’està aplicant també a les empreses ja que “tampoc s’han fet talls a professionals”. Altra mesura consisteix en ajornar o fraccionar les factures fins a dotze mesos, la qual cosa permet que si un client no pot pagar un mes pot acollir-se a un ajornament o un fraccionament. Fins ara hi ha 104 contractes que s’han acollit a fraccionaments i 449 a ajornaments, la qual cosa suposa un import d’uns 250.000 euros.

També recorda que s’ha optat per no aplicar cap increment en la factura de la llum aquest any i que s’ha acordat que els pagaments als proveïdors es facin en trenta dies.

Cal recordar que les ajudes lligades als ERTO i als descomptes en el lloguer encara són vigents, amb la qual cosa l’import que ha destinat fins ara FEDA anirà augmentant. En aquest sentit, la directora financera comenta que és complicat fer una previsió de futur, ja que les sol·licituds els “venen derivades del Govern” i falta saber si hi ha empreses que encara no han fet la petició i també la part de compensació de les distribuïdores. Suñé afegeix que l’empresa pot fer front a aquestes ajudes arran de la bona situació econòmica i recorda que, a més, s’ha mantingut la previsió d’inversions previstes. “L’impacte més clar i directe (en els comptes de FEDA) són els 3,9 milions que portem acumulats en descomptes directes, però n’hi ha altres com no fer talls i ajornaments que estan diferint el cobrament per part dels clients i té un impacte també en les finances però l’any passat el resultat va ser bo i ens permet tirar endavant el pla d’inversions”, destaca Suñé, afegint que aquesta acció també es veu com una acció encaminada a ajudar el teixit empresarial.

I a part de “l’esforç econòmic” que està fent l’empresa, la directora financera també en destaca el “d’organització i intern” per, en plena pandèmia, “adaptar els processos, els sistemes” per fer front a les sol·licituds dels clients i també incorporar un concepte que fins ara no s’havia fet servir que és el dels descomptes en les factures. I destaca la dedicació del personal per fer front a les peticions, els dubtes dels clients i els nous processos.