Fins a 17 detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 24 persones durant aquesta darrera setmana (del 3 al 9 de gener del 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (15), contra la salut pública (5) -dos dels quals també per conduir sota els efectes de les drogues-, contra el patrimoni (2) i altres delictes (2).

Per delictes contra la seguretat del trànsit s’han detingut 15 persones, 6 en el marc de controls rutinaris, 8 en el marc de la campanya d’alcoholèmia vigent i una després de patir un accident amb danys materials. A aquest darrer, a més, se li imputa un delicte contra la funció pública per resistència als agents de policia i refusar de sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia. La majoria d’aquestes detencions van ser per alcoholèmia, però un també va donar positiu a la prova de tòxics salivar i dos només van ser positius per drogues.

A part d’aquestes 15 detencions, s’han practicat altres dues detencions per intentar introduir estupefaents al Principat, i a més conduir sota els seus efectes.

El 06/01/2022 a les 16:25 hores a la frontera del riu Runer, es deté un home de 36 anys com a presumpte autor d’introducció d’estupefaent i conducció sota els efectes de drogues. El detingut accedia al Principat conduint un turisme particular, comís de 1’5 grams de cocaïna. Tanmateix se li efectua una prova de tòxics salivar que dona un resultat positiu.

El 06/01/2022 a les 21:10 hores a la frontera del riu Runer, es deté un altre home, de 24 anys, com a presumpte autor d’introducció d’estupefaents i conducció sota els efectes de droga. El detingut accedia al Principat conduint un turisme particular, comís de 5 pastilles d’èxtasis i 0’6 grams de CBD (derivat de la marihuana). Endemés se li efectua una prova de tòxics salivar que dona un resultat positiu.

El 06/01/2022 a les 01:17 hores a la Massana, es deté un veí del Principat de 29 anys, per possessió de 0’6 grams de cocaïna, parada rutinària.

El 07/01/2022 a les 01:35 hores a Canillo, es deté un home de 24 anys, per possessió de 0’2 grams de cocaïna, control rutinari.

El 07/01/2022 a les 09:35 hores a la frontera del riu Runer, es deté un home de 23 anys, com a presumpte autor d’introducció d’estupefaents. El detingut accedia al Principat de passatger d’un turisme particular, comís de 0’4 grams de ketamina i 2’3 grams d’haixix.

Delictes contra el patrimoni

El 08/01/2022 a les 14:36 hores i les 15:10 hores a Andorra la Vella, es detenen dos turistes de 38 i 42 anys, com a presumptes autors dels delictes de furts, associació il·lícita i tinença de droga, endemés el primer per lesions. A les 14:28 hores els agents de policia són requerits pels empleats d’una òptica ubicada a Andorra la Vella, ja que un individu ha sostret vàries ulleres de sol i en ser interceptat al carrer per un dels empleats, aquest li ha donat un cop de peu a l’alçada del pit. Controlada la persona en qüestió i posteriorment el seu acompanyant, així com el turisme d’ambdós, es procedeix al comís de quatre ulleres de sol, dos cartrons de tabac, tres samarretes i una bossa de cartró folrada per evitar els sistemes d’alarma dels establiments. La mercaderia procedeix de tres establiment diferents d’Andorra la Vella i està valorada en 964 € de preu de cost. També a l’efectuar el registre al turisme, es decomissen 0’9 grams de cocaïna.

Detencions per altres delictes

El 03/01/2022 a les 08:15 hores a Escaldes-Engordany, una dona de 32 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra el tràfic jurídic. En data 27/12/2021, el Servei d’Immigració rep una sol·licitud per a l’obtenció d’una autorització d’immigració temporal per part de la interessada. Verificada la documentació aportada, es detecta que uns documents relatius a la seva activitat laboral al seu país d’origen són falsos, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

El 06/01/2022 a les 20:56 hores a Escaldes-Engordany, un home de 46 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, i contra l’honor -àmbit domèstic-. Els policies són requerits en un domicili particular per part d’una dona per una desavinença amb la seva ex-parella, que deriva en una agressió del detingut envers la requeridora.