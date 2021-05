Fins a 12 detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol i les drogues

El 04/05/2021 a les 12:45 hores a Escaldes-Engordany, un home de 26 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Detenció relacionada amb els fets esdevinguts el dia 02/05/2021 a Sant Julià de Lòria, on en plena via pública una persona va patir una agressió amb un estri metàl·lic per part del detingut.