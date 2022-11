Finances i bon govern per a entitats sense ànim de lucre enceta el cicle de seminaris per a ONG a l’UdA

Els propers dimarts 15 i dimecres 16 de novembre tindrà lloc, a la Universitat d’Andorra (UdA), el primer dels sis seminaris del cicle formatiu per a entitats sense ànim de lucre que tractarà sobre finances, fiscalitat i bon govern a les ONG.

El curs serà impartit per Eduard Jordi, llicenciat en Administració i direcció d’empreses, màster en Assessoria jurídica d’empreses, en banca i finances i censor jurat de comptes, entre altres. Més de 25 anys d’experiència en gestió i assessorament d’entitats i patrimonis. Actualment, president del Grup OCPS.

Durant les sis hores de formació (de 18 a 21 h) es tractarà el marc legal i fiscal a Andorra que afecta a les entitats sense ànim de lucre, s’explicarà com preparar i llegir estats financers, pressupostos, memòries econòmiques, auditories, etc. i es posaran en comú les millors pràctiques en bon govern com rendició de comptes, transparència i prevenció del blanqueig.

Les inscripcions, disponibles a www.uda.ad, estan obertes fins al diumenge, dia 6 de novembre i el preu de la matrícula és de 30 euros. Ja es pot consultar tota la informació sobre el cicle de seminaris.

