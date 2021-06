Finalment no es retira un dels vídeos més vistos a Youtube ‘Charlie bit my finger’

‘Charlie bit my finger’, el vídeo viral del 2007 amb més de 800 milions de visualitzacions es va subhastar darrerament com a testimoni no fungible (NFT). El seu venedor va dir que se suprimiria del lloc web per ‘memoritzar-lo’ a la cadena de blocs. La decisió d’eliminar el clip original de YouTube va ser un gir per al mercat blockchain de records de memes i, sens dubte, va atreure a més licitadors i fer pujar el seu valor en una subhasta.

El pare de les estrelles del vídeo, Howard Davies-Carr, ara diu que el clip es mantindrà a la plataforma després que la seva versió NFT es vengués per uns 761.000 dòlars, un valor de compra que va superar el d’altres vendes recents de NFT del gènere meme.

‘Després de la subhasta ens vam connectar amb el comprador que va acabar decidint mantenir el vídeo a Youtube’, va dir Davies-Carr en un comunicat per correu electrònic. ‘El comprador va considerar que el vídeo és una part important de la cultura popular i que no s’hauria de retirar. Ara viurà a Youtube perquè les masses continuïn gaudint, a més de ser memoritzat com un NFT a la cadena de blocs’.