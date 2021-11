Finalitzen les colònies als Cortals d’Encamp de les vacances de Tots Sants

Els infants i joves d’Encamp i del Pas de la Casa han tornat a gaudir d’una setmana plena d’emocions i bones estones gràcies a les activitats organitzades per l’Espai Jove, el Punt d’Informació Juvenil, el Llaç d’animació i l’Àrea de Jovent. Els espais gestionats a través del Departament d’Esports, Infància i Joventut s’encarreguen d’organitzar les activitats del dia a dia, i també, durant les vacances escolars.

Enguany s’ha recuperat el viatge a Port Aventura, que ha permès a una trentena de joves de més de 12 anys viatjar al parc d’aventura en motiu de la festivitat de Tots Sants en un entorn decorat i ambientat amb la festa de Halloween, acompanyats en tot moment de l’equip de monitors i monitores.

Per altra banda, els infants majors de sis anys han gaudit d’una setmana de colònies als Cortals, a l’alberg de la Baronia. En total, més de quaranta nens i nenes, que durant quatre dies, han estat en contacte amb la natura, han descobert jocs de pistes, i fins i tot han gaudit d’un túnel del terror, ja que l’activitat també s’ha emmarcat en la festivitat de Halloween. Durant aquests quatre dies també s’han treballat els hàbits de convivència, el treball en equip, etcètera.

Per als infants de 3 a 6 any, també hi ha hagut setmana d’activitats especial en la que han gaudit de contes i llegendes al voltant de la tardor, la castanyada i el Halloween. Han pogut jugar a la piscina del Complex d’Encamp i del Centre Esportiu del Pas de la Casa amb activitats aquàtiques adaptades als més petits.