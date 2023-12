Finalitzen a Escaldes les obres de restauració del pont de la Tosca

Autoritats comunals i de Govern, així com tècnics que possibiliten els treballs de restauració (SFGA)

La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, han visitat el pont de la Tosca, un cop finalitzats els treballs de rehabilitació. Ambdues han pogut conèixer de primera mà el procés a què ha estat sotmès el monument, a través de les explicacions de l’arquitecte especialista en monuments declarats béns d’interès cultural i encarregat del projecte Pierre Cadot.

En aquest sentit, Rosa Gili ha assenyalat que “el treball s’ha dut a terme conjuntament amb el Govern per a recuperar el pont i les parts antigues i al mateix temps s’ha treballat la seguretat”. Per la seva banda, la ministra Mònica Bonell ha destacat que el pont de la Tosca “és un bé d’interès cultural i amb la seva restauració garantim la preservació d’aquest bé al llarg dels temps”.

A més, Bonell ha indicat que “la setmana vinent començaran els treballs al pont dels Escalls, amb els quals concloem aquestes prospeccions que s’ha fet en col·laboració amb el Comú d’Escaldes-Engordany”, que es va iniciar amb la rehabilitació del pont d’Engordany aquest estiu passat.

Els treballs de rehabilitació del pont de la Tosca han consistit en una actuació global. Així, les tasques s’han centrat a assegurar la permanència de les arcades del monument, repassar els punts en què la pedra tosca presentava certes debilitats i fer un treball de sanejament del morter. També s’han fet actuacions d’impermeabilització de les estructures.

En aquest sentit, Pierre Cadot ha explicat que les intervencions de restauració no han de ser visibles i això és el que s’ha fet a l’hora de construir els elements que abans de les obres no existien. A més, s’han realitzat gàrgoles que permeten evacuar l’aigua, s’ha retirat una biga de ciment i s’ha reemplaçat per un arc de pedra fet amb les tècniques tradicionals. Així mateix, també s’han dut a terme treballs per a garantir la seguretat de les persones, apujant els parapets.

Cal recordar que el pont de la Tosca ha estat el segon a ser intervingut, després dels treballs fets al Pont d’Engordany durant aquest estiu. Finalment, els treballs sobre el pont dels Escalls es reprendran la setmana vinent amb la intervenció arqueològica que s’hi estava portant a terme i que ha comportat una excavació del pont per a disposar d’un coneixement definitiu de l’estat de conservació i recuperar la pavimentació i la morfologia original. Una feina que ha dut a terme Patrimoni Cultural del Govern.

A banda dels treballs de restauració dels tres ponts històrics de la parròquia, el Comú d’Escaldes-Engordany ha impulsat un projecte d’il·luminació d’aquests que ajudarà a visibilitzar, encara més, l’arquitectura de cada monument i una intervenció paisatgística al pont de la Tosca.

Tal com es va anunciar al mes de juliol, els treballs de restauració dels tres ponts es financen a mitges per part del Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany, els quals tenen un cost estimat de 488.560 euros.