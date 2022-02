Finalitzades les obres de millora de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell

Aquest dilluns, regidors de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, encapçalats per l’alcalde Francesc Viaplana, i el tinent d’alcalde de Cultura, Carlos Guàrdia, han pogut conèixer de primera mà les obres de millora que s’han portat a terme a la Biblioteca Sant Agustí. En aquesta visita, l’arquitecte responsable de les obres, Miquel Duelo, ha explicat en què han consistit aquestes reformes, mentre que la directora de la biblioteca, Lourdes Esteve, ha remarcat la millora de la seva funcionalitat, tant pels usuaris com per al personal que hi treballa.

L’alcalde de la Seu ha manifestat que “després de 25 anys de funcionament d’aquesta biblioteca, per tal d’adaptar-la a necessitats i demandes de la nostra societat, calia unes reformes que s’han dut a terme a través d’una subvenció del PUOSC, amb la participació de la Diputació de Lleida i el mateix Ajuntament de la Seu, amb una inversió total de 426.000 euros, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, la climatització, la sonorització, i la distribució dels espais, amb la creació d’espais de treballs i d’aprenentatge”.

Nous horaris d’obertura al públic i més personal

Per la seva part, el tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament urgellenc ha explicat que “a partir d’aquestes obres, la Biblioteca Sant Agustí reobrirà amb un nou horari de cara al públic, recollint així una llarga reivindicació de la ciutadania urgellenca, que des de l’equip de govern hi hem posat un seguit de recursos per millorar-lo”. Per fer-ho, Carlos Guàrdia ha explicat que s’ha analitzat el funcionament de diverses biblioteques situades en entorns com el de la Seu d’Urgell, tant de la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, com de Lleida, Catalunya Central o Girona, i també s’ha tractat amb el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Així, la biblioteca passarà de 4 a 5 persones que hi treballaran, fet que permetrà ampliar l’horari d’obertura. Respecte a l’horari de funcionament, n’hi haurà un d’hivern i un d’estiu.

L’horari d’hivern anirà del 12 de setembre al 22 de juny, període en què la biblioteca estarà oberta en horari de matí (dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 10h a 13 h), i de tarda (dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de les 15.30h a les 20h). Els dissabtes serà de les 09.30 a les 14h.

Pel que fa a l’horari d’estiu, que anirà del 23 de juny al 10 de setembre, la biblioteca romandrà oberta en horari de matí (dimarts, dimecres, dijous i divendres, de les 9h a les 14h), i a la tarda (els dilluns de 16 a 20.30h).

“Amb aquest nou horari d’obertura al públic, ha subratllat Guàrdia, la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell obrirà 39 hores setmanals, 4 més de les que exigeix el Mapa de Lectura Pública del Departament de Cultura”.

La reobertura de la Biblioteca Sant Agustí tindrà lloc entre la segona i la tercera setmana del pròxim mes de març, una vegada finalitzi el trasllat de libres i documentació de la sala polivalent del centre cívic el Passeig, espai on ha donat servei mentre han durat les obres de reforma de l’edifici, així com la reubicació de tots el fons bibliogràfic emmagatzemat.

D’altra banda, el tinent d’alcalde de Cultura també ha avançat que al llarg d’aquest any es vol organitzar els actes commemoratius del 25è aniversari d’aquest equipament, que la situació sanitària derivada de la pandèmia no ho va permetre el 2020 com tampoc el 2021.

Les millores

Amb aquestes obres s’ha canviat la ubicació del taulell de la planta baixa, que ha quedat just davant de la porta d’entrada de vidre. La planta baixa ha quedat més diàfana, on s’ubicaran unes butaques per tal de poder llegir revistes i diaris, una taula rodona i tres ordinadors d’accés públic (per buscar informació a Internet, consultar l’e-correu o usar els diferents programes d’ofimàtica). Hi haurà també les revistes i diaris, així com una petita part del fons i s’hi exposaran totes les novetats bibliogràfiques que vagin arribant de nou. També els documents de Josep Albanell, autor de capçalera de la biblioteca de la Seu d’Urgell.

A la planta baixa també s’ha adaptat el lavabo per a persones amb dificultat de mobilitat, i les portes d’entrada són corredisses. També s’ha instal·lat una pantalla de LCD que anirà informant de les activitats programades i mostrarà fotografies de les activitats fetes a la biblioteca. En aquesta planta baixa també ha quedat ubicat el despatx de direcció.

La planta subterrània (cripta) continuarà inaccessible al públic. Hi haurà una part de la documentació d’arxiu, una sala pel personal i magatzem de material de neteja.

A la primera planta s’hi podrà trobar la major part del fons de coneixements d’adults, la novel·la i els DVD i els CD, i compta amb espais de lectura formal i informal.

Nova àrea infantil i espai jove

La segona planta de la biblioteca s’ha reformat per complet per acollir la nova àrea infantil. Ara, la sala és més gran i amb espais nous, sobretot per a nadons. El mobiliari està adaptat per nens i nenes, també amb espais de lectura formal i informal.

S’ha ampliat la tercera planta, amb la creació de dos espais nous de treball en grup, espai molt demanat pels joves, amb 18 nous llocs de consulta/estudi, reconvertint una part de l’actual magatzem de documents d’arxiu; i la creació de l’espai jove que acollirà, a part de la novel·la juvenil, documents que els pugui interessar sobre sexualitat, LGTBI, assetjament, economia, filosofia, noves tecnologies, entre d’altres matèries. Aquesta tercera planta també acollirà la resta de documents de coneixements d’adults.

La sala polivalent s’ha adaptat a les necessitats que ja té la biblioteca des de fa temps, amb pantalla i projector fixes. També ha quedat adaptada la il·luminació per tot tipus d’activitats de difusió de la lectura i la cultura en general. El fons de col·lecció local (temàtica i autors de la comarca) i de reserva continuaran en aquesta planta.

Pel que fa al pati, s’ha adequat la rampa d’accés de la porta del carrer i se n’ha afegit una per tal de poder accedir a l’absis.

Una millora important a destacar és la nova climatització de tots els espais amb el sistema d’aerotèrmia i la instal·lació d’una quarantena de panells fotovoltaics (plaques solars) per millorar considerablement l’eficiència energètica de l’edifici.