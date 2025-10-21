Finalitza la primera fase del procés participatiu “Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia”

La primera fase del procés participatiu ‘Tracem el futur d’Andorra en un món que canvia’ ha clos amb la celebració, dilluns al vespre, de la darrera taula sectorial dirigida als joves al Consell General. En total, durant aquesta primera fase, hi han participat prop de dues-centes persones en les diferents trobades ciutadanes i sectorials. Fruit d’aquest treball obert i plural –on la ciutadania i els diversos agents socials, econòmics i juvenils han pogut expressar les seves idees i inquietuds– s’han recollit diverses propostes que seran analitzades per l’Assemblea ciutadana, la segona fase del procés que es preveu engegar a inicis de 2026.
Aquesta assemblea ciutadana estarà formada per persones majors d’edat escollides per sorteig com a mostra representativa de la societat andorrana, les quals es reuniran i s’encarregaran de treballar les propostes ciutadanes i sectorials, i establir un document amb les propostes finals que es traslladaran a les institucions implicades.
Aquest procés de reflexió col·lectiva es va engegar al setembre amb l’objectiu de definir els reptes de futur d’Andorra per als pròxims anys i compta amb la participació de les institucions del país: Govern, Consell General i els comuns, així com de la ciutadania.
El procés participatiu té un Comitè rector, presidit per Manel Riera i Elisenda Vives, i format per les ministres Mònica Bonell i Helena Mas; les conselleres generals Meritxell López, Mari Àngels Aché i Susanna Vela; els cònsols majors de Canillo, Jordi Alcobé, i menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao; i dos representants de la Visura ciutadana. També en formen part la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i el sociòleg d’Andorra Recerca i Innovació, Yvan Lara, que supervisen tècnicament el procés.