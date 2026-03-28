Finalitza la primera fase del futur centre d’interpretació del Parc d’Aigüestortes, a la Vall Fosca

El futur centre d’interpretació del Parc Nacional d’Aigüestortes, a la Vall Fosca, ha completat ja la seva primera fase de les obres de construcció. Aquesta infraestructura vol consolidar-se com un punt de referència de la qualitat del cel nocturn del parc, reconegut com a Destinació Turística i Reserva Starliqht. El centre també serà un espai per a “sensibilitzar sobre les afectacions de la contaminació lumínica en la biodiversitat i la importància de preservar la foscor natural”. Aquest equipament permetrà millorar l’acollida dels visitants que accedeixen al Parc Nacional des del Pallars Jussà, tot oferint un punt de benvinguda i orientació. La primera fase de les obres ha costat 443.000 euros i s’ha finançat amb fons europeus.
L’indret escollit per a aquest punt d’informació és la Casa Matter. És un edifici del començament del segle XX que va ser concebut com a casa de direcció del llavors anomenat “campament” de la Central de Capdella. L’any 1911, l’acabada de constituir companyia Energía Eléctrica de Cataluña va portar a la vall enginyers i alts càrrecs provinents de França i de Suïssa, van arribar a la Vall Fosca per a dirigir la construcció de la central. I en aquesta casa és on hi va viure la família Matter, procedent de Suïssa. El cap d’aquesta família, Oscar Matter va vindre-hi el 1914 per a ser el director de la central elèctrica.
La Casa Matter i el conjunt de la central estan declarats Bé Cultural d’Interès Local, reconeixent així el seu paper clau en la història industrial i social de la Vall Fosca.