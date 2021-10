Finalitza la primera fase de les obres de remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa

El Comú d’Encamp ha finalitzat les obres de la primera fase del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa. Les obres de remodelació d’aquesta artèria principal de la zona comercial de la vila van començar el passat mes de juny i s’ha pogut remodelar tota la voravia i serveis des del carrer de les Pistes fins al carrer del Maià. En la previsió inicial estava contemplat realitzar un tram d’aquest sector, però finalment pel bon desenvolupament de les obres s’ha allargat fins a l’encreuament, i el tram de davant de l’oficina de tràmits es farà en la següent fase per evitar dos punts de treballs durant aquest estiu.

Amb l’arribada de la temporada d’hivern, i per tant, la impossibilitat de treballar a la via pública per la neu, finalitzen els treballs que es reprendran a la primavera, i continuaran a la vorera contrària de la qual s’ha actuat durant aquesta fase.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp que ha visitat aquest dilluns les obres acompanyades del conseller d’Urbanisme i Obres Públiques i el director del Departament, Òscar Bauzà, ha manifestat que “hem aconseguit desenvolupar l’obra amb la mínima afectació als comerciants i veïns i amb un contacte permanent” i ha recordat que “aquest carrer és una de les vies d’entrada i per tant seguim amb la transformació urbana i l’embelliment del Pas de la Casa”. La cònsol major ha explicat que la inversió realitzada en aquesta primera fase ha estat d’uns 450.000 euros dels prop d’1,6 milions previstos d’inversió per a la remodelació de tot el carrer que s’estendrà durant 12 mesos més.

El conseller d’Obres Públiques i Urbanisme, Joan Marc Pifarré, ha explicat que “hem agilitzat al màxim l’obra i en la següent fase s’instal·larà tot el mobiliari amb la mateixa línia que els entorns de l’església de Sant Pere, amb materials sostenibles com la fusta, acer”.

La remodelació completa consistirà a refer el ferm, els serveis, ampliar les voravies, col·locar nou mobiliari, canviar la il·luminació, fer punts de recollida d’escombraries tancats i coberts i reconstruir la caseta de turisme en una nova placeta just a la meitat del carrer, creant un nou espai de dinamització a la part alta a tocar de la zona d’aparcament dels autobusos. La previsió és que l’obra s’executi en 16 mesos en total.