Finalitza el projecte de restitució del campanar de Sant Vicenç d’Enclar

L’església de Sant Vicenç d’Enclar amb el seu nou aspecte (SFGA)

El campanar de l’església de Sant Vicenç d’Enclar, a Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella, torna a lluir amb tota la seva esplendor, després que el 20 de desembre del 2019 s’esfondrés. El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, han presentat la finalització dels treballs de la restitució del campanar i han convidat la ciutadania a visitar l’església, que forma part de la candidatura que Andorra, França i Espanya volen presentar a la Llista representativa del patrimoni mundial de la UNESCO, ‘Testimonis materials de la construcció de l’estat dels Pirineus: El coprincipat d’Andorra’.

A l’acte, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat que la restitució del campanar de Sant Vicenç ha estat un projecte singular que ha comptat amb un equip multidisciplinari que ha treballat conjuntament de manera intensa, amb rigor i il·lusió, per a assolir un repte tècnic majúscul. Un equip ampli configurat per tècnics del Departament de Patrimoni Cultural, la direcció facultativa, l’empresa constructora, especialistes diversos, i una comissió d’experts que ha vetllat perquè els treballs es desenvolupessin amb criteris patrimonials.

La restitució ha seguit els estàndards internacionals per a recuperar l’elevat valor patrimonial del campanar, intentant respectar la imatge documentada del campanar. A través de models virtuals tridimensionals i la implementació d’un sistema georeferenciat inèdit, els tècnics del departament de Patrimoni Cultural han pogut identificar l’espai exacte de les 500 pedres que conformen el campanar i disposar-les al mateix lloc on eren abans de la caiguda.

A més, gràcies a les noves tecnologies, també s’ha pogut corregir la petita inclinació del campanar i ubicar-hi una cornisa que no s’havia documentat en la reconstrucció de l’any 1980. Finalment, l’arrebossat de calç del campanar i de la nau ha comportat un treball artesanal per a aplicar aquesta tècnica tradicional que ha restituït la darrera imatge de l’església.





La cronologia de la reconstrucció

El 16 de desembre del 2020 es va adjudicar el projecte de reconstrucció a l’empresa francesa Letellier Architectes, per 41.800 euros, i l’equip d’arquitectes va estar format per Axel Letellier, que l’encapçalava, Carles Brull, Lluís Ginjaume, Andreu Canut i Gerard Veciana. Mentrestant, els equips tècnics de Patrimoni Cultural van procedir a desenrunar les restes del campanar per a obtenir dades i disposar d’informació clau per a la reconstrucció fidedigna del campanar.

En acabar aquest pas, el 13 d’octubre del 2021 el Govern va adjudicar la intervenció de reconstrucció a Construccions Roca per un import de 187.312 euros, i el 21 d’abril del 2022 es va col·locar la primera pedra de la reconstrucció, vuit mesos després es va aconseguir aixecar totalment de nou la torre del campanar i, amb l’arribada del bon temps, l’estiu del 2023, s’han finalitzat els arrebossats de calç de la torre i les restauracions dels paraments de la nau, així com la recuperació del paviment de la nau i la il·luminació.

Cal recordar que durant la intervenció es va tornar a exhumar, al peu del campanar, una sitja que ja havia estat excavada l’any 1979 i molt a prop, situada aproximadament al centre de la base del campanar, una nova sitja que no havia estat documentada amb anterioritat, que seria la catorzena sitja descoberta al Roc d’Enclar. Ambdues sitges es van utilitzar com a espais de magatzematge abans de la implantació de l’església de Sant Vicenç, possiblement al segle VIII o les primeres dècades del IX.

El Departament de Patrimoni Cultural continuarà treballant per a la conservació i millora de l’església de Sant Vicenç i el jaciment del Roc d’Enclar.