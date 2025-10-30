Finalitza el procés d’inclusió de Cal Llarg de Prats a l’Inventari general del patrimoni cultural

Finalitza el procés d’inclusió de Cal Llarg de Prats, a la parròquia de Canillo, a l’Inventari general del patrimoni cultural. El Consell de Ministres ha donat llum verda a la inclusió de Cal Llarg i la seva era a la secció segona de l’Inventari general del patrimoni cultural, com a Bé Immoble de rellevància històrica i cultural. Així, el Govern augmenta la protecció legal i garanteix la seva preservació per a les generacions futures.
Cal Llarg consta de la casa i una era amb forn, pastador i mallador. Es tracta d’una construcció del segle XIX, amb formes constructives tradicionals que constitueixen un exemple destacat de l’arquitectura vernacular pròpia del país. La casa ha arribat fins a l’actualitat en bon estat de conservació, pràcticament sense transformacions. Tots aquests elements atorguen a Cal Llarg els valors arquitectònics, històrics i culturals que justifiquen la seva inclusió a l’Inventari general del patrimoni cultural.
A més, Cal Llarg és un dels béns immobles que han rebut subvencions del Departament de Patrimoni Cultural per a la seva conservació i restauració. Fins a la data, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha invertit més de dos milions d’euros en subvencions per a la conservació i restauració de béns culturals, principalment immobles i mobles. Aquestes han proporcionat suport tècnic i econòmic a propietaris, facilitant la conservació dels seus béns culturals.