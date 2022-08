Finalitza aquest diumenge, a les 19 hores, la campanya de control de la Policia a motos, bicicletes i VMP

Aquest diumenge, a les 19 hores, finalitza la campanya que des del 15 d’agost està desplegant la Policia del Principat. Una campanya adreçada als portadors de motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes. Es previst que la setmana entrant es puguin facilitar ja les dades relatives a infraccions, deficiències tècniques i administratives dels vehicles, possibles imprudències, infraccions, etc.

Fonts policials van indicar en l’inici de la campanya que, la seva finalitat, és la de millorar la seguretat viària en general, seguint les línies marcades en el pla d’actuació del Departament de Policia i que, això, es realitzaria a través de controls preventius en matèria de seguretat viària per a controlar les condicions tècniques i administratives de vehicles tipus motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes, així com per a detectar imprudències o infraccions dels seus conductors, en aplicació de la Llei de la Circulació.