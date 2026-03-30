Final agònic a casa del líder: el Serradells cau per la mínima davant el Ribes (22-21)

L’Handbol Club Serradells va signar un partit de gran nivell a la pista de l’Handbol Sant Pere de Ribes, però va acabar cedint per la mínima (22-21) en un desenllaç marcat per la igualtat i la tensió fins als darrers segons. Els de Pau Pérez van dominar amb claredat la primera meitat gràcies a un treball defensiu molt sòlid, que va impedir als locals entrar en dinàmica ofensiva. Amb control del ritme i bones decisions en atac, els tricolors van anar ampliant la diferència fins arribar al descans amb un favorable 9-13, mostrant una imatge molt competitiva davant el líder.
A la represa, el Sant Pere de Ribes va pujar una marxa, empès també per l’ambient del pavelló, i va començar a reduir la distància. Tot i que el Serradells havia arribat a disposar d’un avantatge de fins a sis gols, el conjunt local va anar guanyant terreny fins a situar-se per davant al voltant del minut 55.
Els últims minuts van estar marcats per l’intercanvi de gols i la màxima igualtat, però els andorrans no van poder capgirar el marcador. En l’última acció del partit, el Serradells va disposar d’una oportunitat per a empatar, però no va aconseguir transformar-la, tancant l’enfrontament amb el 22-21 definitiu.
Malgrat la derrota, els tricolors mantenen la tercera posició i continuen en places d’ascens, aprofitant també la derrota del Montcada en aquesta jornada.
El pròxim compromís serà el dissabte, 11 d’abril, a Andorra, davant l’Handbol Gavà, segon classificat, en un duel directe que es preveu decisiu per a la lluita a la part alta de la classificació.