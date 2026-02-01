Final A per al relleu mixt format per Lea Ancion i Oriol Olm a la Copa del Món de Boí Taüll

Oriol Olm i Lea Ancion (FAM)
La segona i darrera jornada de la quarta prova de la Copa del Món d’esquí de muntanya, darrera abans dels Jocs Olímpics d’Hivern que s’ha disputat a l’estació catalana de Boí Taüll, s’ha saldat amb una classificació per a la Final A dels relleus mixtes de la parella andorrana Lea Ancion i Oriol Olm per a, després, aconseguir la 12a posició final.

Un total de 29 parelles, representant a 18 països, formaven la graella de sortida, en una classificació en un recorregut de l’integrant masculí i una de femenina comporta un temps que atorga la classificació si s’està entre els 12 millors temps, per a la final A, si s’està del 13 al 24 per a la final B i si es queda per sota de la posició 24, no permet la classificació.

En una bona arrencada, els de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) han aconseguit ficar-se a la final A (entre els millors 12 primers) mostrant la seva evolució, en una de les proves del programa olímpic.

A la final A només pot haver-hi un representant per país, cosa que no succeeix a la final B. Andorra ha estat present, entre els millors del món de la disciplina i torna a mostrar la progressió de la parella Olm-Ancion en els relleus mixtos.



Relleu mixtos:

1.- Emily Harrop – Tibault Anselmet. FRA. 27.47.5.

2.- Ana Alonso – Oriol Cardona. ESP. 28:04.4

3.- Marianne Fatton – Jon Kistker. SUI. 28.17.4 

12.- Lea Ancion – Oriol Olm. AND. 33.46.1

El seleccionador nacional, Xaviel Capdevila expressava que “estem molt contents de com ha anat la prova dels relleus mixtes de Boí Taüll i cal felicitar tant a la Lea com a l’Oriol. Hem pogut veure la seva evolució i com han millorat com equip. Els dos han fet un pas endavant que els ha de donar aquella motivació extra que tot esportista necessita. Només puc felicitar-los per la final A i encoratjar-los a seguir per aquest camí”.

