Filloy visita les obres d’eixample de la CG-3 entre el túnel de les Dos Valires i la CS d’Anyós

Víctor Filloy, estrenant el càrrec de ministre de Territori i Habitatge, ha visitat aquest dimarts al matí l’inici de les obres de la fase 2 d’eixample i rectificació de la CG-3 entre la rotonda de la boca oest del túnel de les Dos Valires i la cruïlla amb la CS d’Anyós.

El projecte permet guanyar uns 4 metres per cada costat de la via. D’aquesta manera, una vegada s’hagin finalitzat els treballs, la secció de carretera quedarà amb la voravia del costat esquerre (muntanya) acabada, es disposaran de 3 carrils de circulació –un de pujada, un de baixada i un reversible– i es mantindrà el voral bici en sentit ascendent.

Filloy ha recordat que el Govern va aprovar l’adjudicació el 7 d’abril d’enguany dels treballs a l’empresa TP Unitas per un import de 1.550.668,38 euros i un termini d’execució de 12 mesos. L’adjudicació es va dur a terme mitjançant un concurs de procediment obert i modalitat de contractació ordinària. “És una obra molt demanada per la població, especialment de la Massana i d’Ordino”, ha afirmat el ministre.

Aquest mateix dimarts, Víctor Filloy s’ha desplaçat també a l’entrada d’Arinsal, on han visitat el començament de les obres d’eixample i rectificació de la CG-5 a l’entrada del poble massanenc, més concretament del punt quilomètric 0+050 al 0+370. La fase 1 dels treballs tenen per objectiu rectificar el revolt situat a l’alçada del punt quilomètric 0+260, que ha de guanyar espai cap el talús del riu.

L’objectiu és, mitjançant aquest eixample, construir una voravia al costat esquerre (riu) de la carretera d’uns 200 metres en el tram mencionat, que ha de suposar un pas més en la connexió per a vianants entre Arinsal i la Massana. Així, es dona més seguretat a la via i es facilita el pas dels vianants. De fet, Filloy ha posat en relleu que aquesta obra compleix amb la proposta guanyadora del Pressupost Participatiu del 2019 que va proposar la creació d’una voravia entre els nuclis de la Massana-Erts-Arinsal. En la iniciativa van participar 1.737 persones, de les quals 964 es van decantar per la proposta guanyadora.

El titular de de Territori i Habitatge ha explicat que l’entitat adjudicatària del concurs nacional ha estat Progec, SA per un import de 759.484,15 euros. El termini de les obres es preveu una durada de 6 mesos. El Govern va aprovar l’adjudicació el 7 d’abril del 2021.

Les dues visites han comptat amb la presència de la cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, i del conseller de comú Josep Maria Agell.