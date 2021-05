Filloy, Vilarrubla i Mas presenten el programa d’atenció psicològica en el marc de la Covid-19

El ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, la titular d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, han presentat aquest dilluns les especificitats del programa d’atenció psicològica en el marc d’emergència sanitària causada per la COVID-19 impulsat des del Govern. Es tracta, com ja van avançar els ministres Jover i Martínez Benazet, d’un programa destinat a reduir els tingut efectes negatius en la salut mental de part de la població provocats, directa o indirectament, per la pandèmia.

Així, la secretària d’Estat ha exposat que es calcula que un 40% de la població ha tingut “pensaments negatius” provocats per la pandèmia. S’hi destinaran 225.000 euros: una xifra que permetrà acollir entre 800 i 1.000 usuaris: “la nostra voluntat és arribar al màxim de beneficiaris possibles”, ha dit Mas. Les sessions tindran un cost de 36 euros: l’Executiu n’assumeix directament el 65% i el 35% restant –12,60 euros per sessió– va a càrrec de l’usuari. El programa té una assignació específica i, per tant, les sessions no s’emmarquen en la conveniació amb la CASS.

Pel que fa als destinataris, s’hi poden adherir persones de més de 6 anys que o bé hagin patit la malaltia, o bé un procés de dol relacionat amb aquesta, o bé hagin resultat greument afectats per les mesures que se n’han derivat. Segons ha indicat Mas, el programa preveu vuit sessions per usuari: una inicial on es fa l’avaluació del cas, sis de seguiment i intervenció, i una darrera d’avaluació final.

La secretària d’Estat ha apuntat que la manera habitual per accedir al programa és a través del metge referent o d’un psiquiatre, que un cop comprovada l’afectació, derivarà al psicòleg. També es preveu que si un psicòleg privat detecta en un dels seus pacients l’impacte de la COVID, podrà enviar-lo al metge referent perquè aquest l’inclogui al programa, i ja no serà necessària l’avaluació inicial.

En aquest sentit, la ministra Vilarrubla ha afegit que també es podrà accedir al programa a través dels psicopedagogs de les escoles: “si detecten conductes en alumnes que evidenciïn o apuntin a una afectació derivada de la COVID-19 podran fer una derivació directa al psicòleg sense necessitat de passar pel metge referent”. La titular d’Educació i Ensenyament Superior ha exposat en la mateixa línia que “hi ha més alumnes, especialment adolescents, que utilitzen el servei dels psicopedagogs; alumnes que abans no hi havien anat mai”.

Finalment, el ministre Filloy ha donat a conèixer que els treballadors socials que detectin conductes atípiques en els usuaris del servei també podran derivar-los al metge referent, indicant la sospita d’afectació. A més, Filloy ha apuntat que “si els usuaris tenen una valoració social que ho requereixi, se’ls podrà cobrir econòmicament el preu de tot el programa mitjançant un ajut per atendre necessitats específiques”.

La voluntat del Govern és que un cop presentat el programa, aquest pugui començar a funcionar la setmana vinent, un cop els psicòlegs que vulguin adherir-s’hi hagin signat el conveni de col·laboració amb l’Executiu. Molts d’ells, com ha apuntat Mas, ja s’han interessat els darrers dies en sumar-se a aquesta iniciativa de Salut Pública, que a més permetrà extreure estadístiques anonimitzades sobre l’afectació de la COVID-19 a la societat.