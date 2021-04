Filloy repassa les accions del Govern en la reunió de la Taula Nacional de l’Habitatge

La Taula Nacional de l’Habitatge ha mantingut aquest dilluns una nova reunió amb l’objectiu d’avançar en l’anàlisi de la situació actual del mercat d’habitatge de lloguer a Andorra. La taula, que és el punt de trobada d’agents privats i públics implicats en aquesta qüestió, està presidida pel ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy. A causa de la situació d’emergència sanitària pel coronavirus SARS-CoV-2, la reunió s’ha celebrat combinant el format telemàtic i presencial al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Durant la trobada, Filloy ha fet balanç de les accions del Govern per donar suport al teixit empresarial i social al llarg de la pandèmia causada pel SARS-CoV-2. Específicament en l’àmbit de l’habitatge, el ministre ha destacat algunes de les accions que s’han activat des de la declaració d’emergència sanitària al març del 2020 –emmarcades en les successives aprovacions de les lleis de mesures excepcionals i urgents per la COVID-19–, com ara la reducció de la renda dels habitatges de lloguer en un 20% o la revisió dels requisits de l’ajut a l’habitatge de lloguer ordinaris.

En aquest sentit, Víctor Filloy ha posat en relleu que el Govern ha atorgat uns 60 milions d’euros en prestacions durant el 2020 incloent prestacions socials i Suspensió temporal del contracte (STCT) o de Reducció de la jornada laboral (RJL). “S’ha atorgat un important volum dinerari que hem posat a disposició de les persones i famílies –tant en STCT/RJL, com en prestacions per desocupació, ajuts econòmics ocasionals o en ajuts a l’habitatge–, i aquesta aportació dinerària, de prop de 60 milions d’euros, ha permès que moltes persones hagin pogut contribuir a la seva responsabilitat en l’arrendament del seu habitatge”, ha afirmat.

En concret, pel que fa a l’ajut a l’habitatge de lloguer, Filloy ha especificat que la convocatòria del 2020, que es remunerarà a les famílies al llarg del 2021, compta amb una previsió pressupostària d’uns 2,8 milions d’euros. Una xifra que suposa un 43,6% d’increment en comparació amb la convocatòria del 2019, que comptava amb una partida d’uns 2 milions d’euros. En tot cas, el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha volgut remarcar que els 2,8 milions d’euros es corresponen a la partida pressupostària dels ajuts i no als ajuts atorgats, ja que “encara ho estem acabant de tancar”.

En la reunió d’avui també s’ha fet un repàs de les accions dutes a terme i plantejades en matèria d’habitatge des de l’inici de legislatura, moltes dels quals ja s’estan materialitzant. És el cas del futur Institut Nacional del Habitatge, el sistema d’indicadors d’habitatge, el programa per a l’emancipació dels joves o el projecte d’habitatges que es construiran a la zona de la Borda Nova.

En darrer terme, en la Taula Nacional de l’Habitatge s’ha plantejat la necessitat de continuar amb les mesures d’intervenció dels contractes de lloguer pel pròxim any. Amb aquest motiu, un cop exposades les diferents posicions dels assistents, s’han creat dos grups de treball tècnics que es reuniran durant el mes d’abril i maig amb l’objectiu de plantejar i estudiar possibles alternatives per flexibilitzar la mesura.

La Taula Nacional de l’Habitatge es va constituir oficialment el mes de juliol del 2020 i recull i consolida la feina feta fins al moment per la Comissió Nacional de l’Habitatge. El seu objectiu principal és contribuir al diagnòstic de la situació, al disseny de propostes adreçades a la millora i fer el seguiment de les actuacions que s’emprenguin.

Aquest organisme està format per alts representants del Govern i dels comuns, el Raonador del Ciutadà i un membre de cadascuna de les següents entitats: Andorran Banking, l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, l’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra, el Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra, l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic, Càritas Andorrana, el Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, el Fòrum Nacional de la Joventut i l’Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris. Per part del Govern hi ha representats els següents ministeris: Ministeris d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Ministeri de Presidència, Economia i Empresa, Ministeri de Finances, Ministeri d’Ordenament Territorial, Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, i Ministeri Turisme.