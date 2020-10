Filloy presenta l’anàlisi de les dades d’habitatge per avançar en l’elaboració d’indicadors en la matèria

La Taula Nacional de l’Habitatge ha mantingut aquest dilluns una nova reunió amb l’objectiu d’avançar en l’anàlisi de la situació actual del mercat d’habitatge de lloguer a Andorra. La taula, que és el punt de trobada d’agents privats i públics implicats en aquesta qüestió, està presidida pel ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy. Precisament, durant la trobada, que s’ha celebrat de manera telemàtica a causa de la situació d’emergència sanitària pel coronavirus SARS-CoV-2, Filloy ha presentat els primers resultats de l’estudi de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) sobre les dades existents a Andorra en matèria d’habitatge.

Cal recordar que a l’octubre del 2019, el Govern va signar un conveni de col·laboració amb l’IERMB a través del qual el consorci català ha de donar suport a l’Executiu en l’elaboració del sistema d’indicadors d’habitatge en diferents fases. L’IERMB és un consorci públic que té per objecte desenvolupar activitats de recerca, formació i difusió de diverses temàtiques vinculades a les dinàmiques socials, ecològiques, econòmiques i territorials, entre les quals es troba l’habitatge.

Així doncs, després d’analitzar la informació en matèria d’habitatge, l’Institut ha presentat un recull exhaustiu de les dades disponibles, que inclou les potencialitats i les possibilitats de millora, amb vista a un futur sistema d’indicadors. En aquest sentit, el ministre ha avançat que l’IERMB destaca, com a elements positius, la disposició d’informació relativa a les necessitats residencials, de població i llars. A tall d’exemple, s’ha referit a la xifra de gent gran que viu sola o a la població per parròquia.

En paral·lel, l’Institut remarca que es compta amb dades vinculades als habitatges turístics, al percentatge de llars per règim de tinença o a les transaccions immobiliàries tant d’obra nova com de segona mà. A més, de l’estudi de l’IERMB es desprèn que el ministeri disposa d’informació detallada relativa als ajuts a l’habitatge. En relació amb les possibilitats de millora, l’organisme català apunta a elements de diferent caire, com ara la taxa d’emancipació o a la mobilitat residencial.

Filloy ha explicat que l’anàlisi de l’Institut permetrà avançar en el full de ruta que s’ha fixat el ministeri en matèria d’habitatge, ja que es requereix d’un conjunt d’elements que han de permetre desenvolupar més polítiques.

El titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut ha recordat que aquest dilluns s’obre la convocatòria d’ajuts a l’habitatge de lloguer per a l’any 2021. Els ajuts es poden sol·licitar fins al divendres 20 de novembre del 2020. El programa compta amb una dotació pressupostària de 2.211.869,22 euros, una xifra que representa un increment d’un 10% en comparació amb la convocatòria de l’any anterior. Els impresos de sol·licitud estan disponibles a les oficines de tràmits dels comuns i del Govern, i a les pàgines web www.aferssocials.ad i www.tramits.ad.

La Taula Nacional de l’Habitatge es va constituir oficialment el mes de juliol d’enguany i recull i consolida tota la feina feta fins al moment per la Comissió Nacional de l’Habitatge. El seu objectiu principal és contribuir al diagnòstic de la situació, al disseny de propostes adreçades a la millora i fer el seguiment de les actuacions que s’emprenguin.

Aquest organisme està format per representants del Govern i dels comuns, el Raonador del Ciutadà i membres d’entitats privades com Andorran Banking, l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, l’Associació de Contractistes d’Obra d’Andorra, el Col·legi d’Agents i gestors Immobiliaris d’Andorra, l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic.