Filloy defensa les polítiques d’habitatge a la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides

El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, s’ha desplaçat a Ginebra (Suïssa) per participar aquest dimecres en la reunió ministerial de desenvolupament urbà, habitatge i ordenament del territori, organitzada per la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides (UNECE) en el marc de la 82a sessió del Comitè sobre Desenvolupament Humà, Habitatge i Ordenament del Territori.

En el seu discurs, Filloy ha destacat que és la primera vegada que Andorra participa en aquest Comitè “i es fa des del compromís que el país ha assumit amb les persones per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d’un habitatge digne”.

En aquest sentit, el ministre ha repassat algunes de les mesures que s’han impulsat al llarg dels darrers anys amb l’objectiu de facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge, especialment, de lloguer. A tall d’exemple, Víctor Filloy ha posat en relleu l’acció del Govern a través de l’aprovació d’ajuts específics per accedir a un habitatge i col·laborar en el pagament de fins al 35% de les rendes de lloguer o el nou programa per facilitar l’emancipació del jovent. “Es tracta d’un sistema estable i consolidat d’ajuts econòmics directes”, ha apuntat.

A més, el titular de Territori i Habitatge s’ha referit a les mesures urgents per protegir les persones mitjançant, des del 2019, la pròrroga legal dels contractes de lloguer que van finalitzar els anys 2019, 2020 i 2021 i l’entrada a tràmit a parlamentari d’un nou Projecte de llei que acorda la pròrroga per als contractes que expiren l’any 2022.

En paral·lel, tal com ha destacat Filloy, des del Govern també “s’ha fet un pas decisiu amb la creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge, que té atribuïdes funcions i competències clau per al desenvolupament de plans estratègics d’habitatge, incloent-hi la gestió directa o indirecta d’habitatge de protecció pública”. El ministre ha afirmat que –amb la creació d’aquest organisme– es defineixen per primera vegada dos modalitats d’habitatge: l’habitatge de protecció pública, destinat a cobrir necessitats socials, i l’habitatge de preu assequible, fruit d’una actuació de promoció pública de construcció o rehabilitació d’edificis per destinar-los a persones amb capacitat econòmica limitada.

En aquest punt, Víctor Filloy ha ressaltat la construcció del futur edifici d’habitatges de promoció pública a preu assequible a Andorra la Vella.

Finalment, el ministre de Territori i Habitatge ha emfatitzat “l’aposta d’aquest Govern pel canvi climàtic i la transició energètica”, que es tradueix –entre altres mesures– en la consolidació d’un programa per a la rehabilitació del parc immobiliari “amb l’objectiu de millorar les condicions d’habitabilitat, d’accessibilitat, de seguretat industrial i de seguretat en general dels edificis, de sostenibilitat i d’eficiència energètica i de promoció d’energies renovables”. Els ajuts d’aquest programa, el Renova, tenen una bonificació del 15% si la subvenció és en llars que es posen a lloguer (la nova línia de subvenció del Renova preveu un ajut de fins al 40%, que augmenta fins al 55% en cas de lloguer).

La presidència de la reunió ministerial ha agraït la presència d’Andorra, ja que, independentment de la mida dels Estats, les estratègies i mesures per avançar en el dret a l’habitatge han de ser compartides.