Fi de l’ús de la mascareta en exteriors a Espanya

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts al migdia la fi de l’ús obligatori mascaretes en interiors, just després d’acabar la Setmana Santa. La mesura entrarà en vigor aquest dimecres, quan es publiqui el decret al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Tot i aquesta passa endavant, l’executiu ha subratllat que es mantenen diverses excepcions. Seguirà sent obligatori l’ús de mascareta als transports públics, als centres sanitaris (hospitals, centres de salut o centres de transfusió de sang), a les farmàcies i als centres sociosanitaris, com són les residències de gent gran quan es tracti de treballadors i visitants.

Pel que fa a la resta d’espais interiors, ja no serà obligatori dur-ne “amb caràcter general”, tot i que es deixa en mans de cada empresa o administració, mitjançant els seus serveis de prevenció de riscos laborals, la llibertat d’obligar els seus empleats o clients a posar-se-la si ho creuen necessari, després de fer una avaluació del risc del lloc de treball.

La mesura arriba després que aquest dimarts ja no ha calgut dur protecció facial a la gran majoria de centres educatius de Catalunya (els de primària i secundària). Una mesura que també s’aplicarà a partir d’aquest dimecres a la resta de l’Estat, ara ja per a tot tipus d’ensenyaments. Salut defensa que la seva retirada comporta un benefici en el benestar, “que supera el risc de transmissió”.

El govern justifica aquestes decisions pel “context epidemiològic favorable”, amb indicadors en “nivell de risc baix”, una vacunació superior al 90% de la població i pel fet que “la gravetat de la malaltia ha baixat”. Malgrat tot, se segueix recomanant la mascareta en casos d’aglomeracions, en què no es pugui garantir la distància entre persones, i també en reunions de familiars o amics en què algun membre tingui una salut vulnerable.

Gairebé dos anys d’obligació

L’obligació de dur mascareta en espais interiors va entrar en vigor el maig de 2020, en plena primera onada de la pandèmia. L’aixecament de l’obligació arriba gairebé dos anys després quan ja s’han viscut sis onades de la pandèmia i hi ha més d’un 90% de la població espanyola vacunada. Pel que fa a la mascareta en exteriors, l’obligació de dur-la ja es va aixecar a final de juny de l’any passat, però es va mantenir en interiors. Tanmateix, per Nadal es va tornar a imposar l’obligació de dur-la en espais a l’aire lliure i no es va tornar a retirar fins al febrer d’aquest any.