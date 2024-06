Cartell de la festa de fi de curs de l’educació primària (Aj. la Seu)

Aquest proper divendres, dia 21 de juny, a les 18:15 hores, tindrà lloc a la Seu d’Urgell la festa de fi de curs 2023-2024 per a l’educació primària de la ciutat i, a més, també es procedirà a, repartiment dels diplomes d’ExploraSeu per als més petits.

La festa comptarà amb animació infantil i també hi haurà un “berenar refrescant per als assistents. L’animació anirà a càrrec del grup “Set de so” i l’escenari escollit per a l’esdeveniment és el passeig Joan Brudieu.