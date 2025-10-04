FGC, l’RFEDI i l’FCEH sumen forces per a potenciar la innovació i la seguretat en els esports d’hivern

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) i la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH), han impulsat unes jornades amb l’objectiu d’oferir formació tècnica i esportiva per a millorar la seguretat activa i passiva de les pistes d’entrenament i competició, acollir competicions d’alt nivell, així com altres reptes que es plantegen dins de l’ecosistema dels esports d’hivern.
Espanya és un estat amb una sòlida tradició competitiva i d’acollir grans esdeveniments continentals i internacionals. Aquest nou projecte s’alinea amb el pla estratègic de la RFEDI per a les estacions d’esquí del territori estatal. En aquesta línia, FGC aposta per consolidar i potenciar encara més els esports de neu a les seves estacions, seguint la trajectòria d’èxit dels darrers anys.
Aquesta formació s’estructuraran en tres fases. La primera d’elles tindrà lloc els dies 8 i 9 d’octubre a Barcelona i consistirà en unes jornades professionals de preparació, seguretat i innovació en pistes d’entrenament i competició, dirigides a clubs, federacions autonòmiques o estacions d’esquí amb l’aplicació d’eines innovadores per a la millora i desenvolupament de les pràctiques a les pistes. Aquestes jornades, acollides per FGC, tenen com a objectiu crear un espai d’intercanvi de coneixement per a tots els professionals vinculats en la preparació i seguretat de pistes de competició i entrenament.
En segon lloc, es farà una formació en línia, durant el mes de novembre de 2025, en què es tractaran temàtiques relacionades amb la preparació de les pistes d’esquí, tecnologia del trepitjat de pistes i casos pràctics, tot plegat vinculat als estadis de competició.
Finalment, com a pràctica extra, es durà a terme un exercici tècnic sobre el terreny en una de les estacions d’esquí i de muntanya d’FGC, amb l’objectiu d’aplicar tots els coneixements adquirits durant aquest projecte, tant en les jornades presencials com en les virtuals.
El president d’FGC, Carles Ruiz, posa de manifest el compromís de Ferrocarrils amb l’esport, tant a l’hivern com a l’estiu, així com la voluntat d’estar sempre a l’avantguarda dels darrers avenços tecnològics en el món de la competició. “Continuem apostant per la millora contínua, pels plans de seguretat a les nostres pistes i per una formació d’excel·lència del nostre personal, amb l’objectiu de ser un referent per a altres estacions d’esquí. En aquest sentit, és fonamental comptar amb aliats com la federació espanyola i la catalana.”
Per la seva banda, el president de l’RFEDI, May Peus España, destaca que “quan institucions com FGC, FCEH i RFEDI sumem esforços, aconseguim multiplicar les oportunitats per als nostres esportistes i per al conjunt de l’ecosistema de la neu. La seguretat, la formació i la capacitat d’atraure esdeveniments internacionals són tres pilars que reforcen el nostre compromís amb el present i el futur dels esports d’hivern a Espanya”.
Finalment, David Samper, president de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, concreta que “la formació és un repte per a les tres institucions, ja que tenim el deure de traslladar els coneixements que hem adquirit en l’organització d’esdeveniments internacionals a totes les persones que poden col·laborar per a la seva millora. Aquesta formació ens permet fer un pas endavant en l’organització de proves internacionals i demostra que, quan les institucions estem alineades, qualsevol iniciativa és positiva per al desenvolupament dels esports d’hivern”.
Aquesta col·laboració busca donar un nou impuls als esports de neu amb el gran objectiu d’atraure competicions d’alt nivell a les pistes d’esquí de l’Estat, com és el cas de les gestionades per FGC i millorar les pràctiques de seguretat a les pistes.