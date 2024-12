FGC i Renfe renoven l’oferta de bitllets combinats Skitren, per a esquiar a La Molina; i TreNatura, per a visitar Vall de Núria

El sector de Torrent Negre de La Molina, aquest hivern passat (Foto: FGC)

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Rodalies de Catalunya renoven l’oferta de bitllets combinats per a esquiar a les pistes de La Molina i Vall de Núria i gaudir de la natura i els esports d’hivern al Pirineu català. El bitllet combinat Skitren, és un paquet complet que inclou el viatge d’anada i tornada en els trens de la línia R3 des de l’Hospitalet de Llobregat fins a Ribes de Freser per Vic.

Els usuaris poden escollir el transport fins a les pistes de La Molina o Vall de Núria, i el forfet vàlid per a un dia. L’Skitren La Molina té un preu únic de 53 € per als adults i 41.50 € per als nens i nenes. L’Skitren Vall de Núria té un preu únic de 47,20 € per als adults i 39,70 € per als nens i nenes. Aquest producte ja està disponible fins al 9 d’abril de 2024 a la web de Renfe i a qualsevol estació de Rodalies de Catalunya.

Pel que fa al TreNatura, els usuaris poden adquirir un paquet bàsic amb el bitllet de tren fins a Ribes de Freser més el tren cremallera d’anada i tornada des de l’estació fins a la Vall de Núria. El producte està disponible diàriament i fins al 31 d’octubre, al mes de novembre només dissabtes, diumenges i festius. El preu és de 39,70 € per als adults i 30,20 € per als nens. Aquest producte ja es pot adquirir al web de Renfe i a qualsevol estació de Rodalies de Catalunya.





Compra online i planifica la teva escapada

Ambdós bitllets combinats es poden adquirir online a la secció Ocio en tren del web de renfe.com que permet comprar aquest producte comercial incloent el viatge en tren, el trasllat a les pistes i el forfet.

Afegit a la venda online, els bitllets combinats estan també disponibles a qualsevol estació de Rodalies de Catalunya. Els bitllets combinats poden suposar fins a un 30% de descompte respecte el preu per separat de cada servei que ofereixen.

Per a més informació, els clients interessats poden dirigir-se a estacions, al telèfon 900 41 00 41, a l’app de Rodalies i al web rodaliesdecatalunya.cat, o als webs i telèfons d’informació de les estacions d’esquí, www.valldenuria.cat (T. 972 73 20 20), o www.lamolina.cat (T. 972 89 20 31) i d’FGC www.fgc.cat (012).