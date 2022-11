Festival del BC Andorra a la pista del Juaristi guipuscoà (70-97)

Jornada que passa, jornada que es torna més apassionant la LEB Or. Cada partit és una batalla. El BC Andorra intenta sobreposar-se a les diferents adversitats que li van sorgint pel camí, especialment en forma de lesions. Aquest diumenge, a la pista del Juaristi, han certificat, tot i els hàndicaps, la seva gran qualitat a l’imposar-se per un clar 70 a 97.

En el primer quart ja s’ha vist un equip, el de Natxo Lezkano, que anava a per la victòria agafant diferències que donaven peu a l’optimisme. Així, aquest període s’ha acabat amb un 13 a 21 a favor dels del Principat que havien arribat a tenir una diferència a favor de +16 punts. Tot i això, el Juaristi no ha llençat la tovallola i s’ha situat en un reivindicatiu 26 a 33. Sortosament, el BC Andorra ha tirat d’orgull, ha reaccionat i se n’ha anat al descans, acabat el segon quart, amb un 32 a 44, un +12 que feia justícia en el marcador.

Ja en el tercer quart, els “tamarros” han tirat dels seus galons i han agafat distància en el lluminós. Hi ha hagut oscil·lacions pel que fa al resultat, però, quasi bé sempre, a favor del BC Andorra. De tal manera que, en acabar el tercer temps, hi havia un clar 48 a 69, és a dir, un +21 a favor.

El darrer període, el quart, ha estat el de la sentència per al BC Andorra: seriós, precís, encertat des dels triples… Tot i els lesionats ha estat un encontre impol·lut dels andorrans. Fins i tot, la nova incorporació, Josep Pérez, ha aportat la seva experiència per a ajudar els tricolors. La màxima diferència a favor del BC Andorra ha estat de 30 punts i ha sabut defensar el resultat fins al darrer sospir. En acabar, el marcador reflectiu un clar 70 a 97.

Pot semblar que ha estat fàcil. No ho ha estat gens. S’ha hagut de lluitar fins a la fi, sense perdre la concentració. Això és el que cal fer, més tenint en compte que cap dels rivals directes a la classificació ha perdut. A més, el proper compromís del BC Andorra serà, a casa, divendres, contra el potent Lleida. Ara sí, cal recuperar l’esperit de la “bombonera” amb el Mai Por.

Els de Lezcano segueixen sent líders de la LEB Or, però també segueixen sent perseguidors amb els mateixos partits guanyats (6) i perduts (1) el Palència, Estudiantes i Lleida. El coeficient anotador fa que es posseeixi l’etiqueta de primer classificat.