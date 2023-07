Festival de FADO d’Andorra: Música, cinema i classe magistral

Els músics Luís Guerreiro i Ângelo Freire (Festival)

El proper 14 de setembre, el Centre de Congressos d’Andorra la Vella viurà una nova edició del Festival de Fado d’Andorra que en aquesta ocasió presenta una oferta cultural ampliada amb música, cinema i masterclass per a promoure la llengua i la cultura portuguesa a la població andorrana.

El plat fort és el concert que oferiran dos mestres de la guitarra portuguesa com són Luís Guerreiro i Ângelo Freire, el dijous 14 de setembre a les 20:30 hores. Amb un protagonisme cada vegada més gran en el panorama instrumental mundial, la guitarra portuguesa és l’instrument icònic del Fado i la seva sonoritat representa la cultura portuguesa.

Ângelo Freire i Luís Guerreiro estan units per la música i l’amistat, i en aquest inesperat concert es reuneixen per a retre homenatge a l’instrument que els ha acompanyat tota la seva carrera. Músics de reconegut talent mundial, han actuat en els principals escenaris del panorama internacional i ara arriben a Andorra la Vella per a mostrar tot el seu art entorn del gènere musical portuguès per excel·lència.

Un intercanvi musical entre dos instrumentistes excepcionals per a homenatjar els grans compositors i retre tribut a la història de la composició amb la guitarra portuguesa. A més, enguany el festival amplia la seva oferta i ofereix la projecció de la pel·lícula “Guitarras à Portuguesa” d’Ivan Dias i la masterclass musical de guitarra portuguesa a càrrec de Luís Guerreiro. Ambdues activitats són gratuïtes i tindran lloc a la Sala Consòrcia del mateix Centre de Congressos.

El Festival de Fado és un festival internacional, promogut amb el suport del Consolat de la República de Portugal, que aquest any compleix 13 anys de trajectòria i que és present a 18 grans ciutats repartides per Europa, Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia. Cada any, presenta artistes en concert i realitza una tasca de divulgació de la llengua i la cultura portuguesa que inclou exposicions, conferències i projecció de pel·lícules i que té en el gènere musical del Fado la seva expressió més gran i una de les seves insígnies culturals més internacionals.

El gènere musical lusità és considerat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO i en les dues darreres dècades ha augmentat la seva popularitat a tot el món, guanyant cada vegada més públic ajudant a difondre la cultura i la marca de Portugal a partir de les seves melodies.

Les entrades ja són a la venda