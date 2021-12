A l’agost podem comprar loteria de Nadal i a l’octubre ja podem trobar polvorons i torrons en els supermercats. La sensació de festes, relax i il·lusió arriben al desembre amb la festivitat del 6 i 8. La festa de la constitució espanyola del dia 6 i la del dia de la Immaculada Concepció el 8, ens fa viure ja, un previ a Nadal.

Enguany a més, per a aquells que tenen la sort de tenir pont el dimarts, han gaudit de 5 dies seguits de festa. El meu fill em deia: “això és gairebé com a setmana santa”.

Dies que ens serviran per a relaxar-nos. Començar a posar els ulls en l’any que ve, en els desitjos que volem per a l’any vinent. Dies per a decorar les llars de Nadal. Dies per tornar a il·lusionar-se i omplir-se d’esperança. Per a recarregar energia no hi ha res com uns quants dies de festa, i en tornar, ja penses en els que de nou s’acosten.

Descansar els dies de festa. Somiar amb les millores per a l’any que ve, els dies que ens queden laborables. Sobretot il·lusionar-nos de nou i omplir la nostra ànima de nou, per a tenir il·lusió durant tot l’any vinent. Aprofitar per a tornar a llegir o començar a fer-ho i a agafar nous costums que ens allunyin una mica de les pantalles en general.

