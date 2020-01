Les Festes de Nadal poden ser contradictòries per a la gent gran. Hi ha qui les espera amb molta alegria i d’altres que les suprimirien. Donat el caràcter tradicionalment familiar del Nadal, la situació de la família és fonamental i el fet de tenir o no una bona relació familiar és determinant. Una altra qüestió cabdal és la importància que tenen per a la gent gran els records, que per alguna persona pot esdevenir el seu únic capital. En funció de la rellevància, més o menys gratificants d’aquests records, la seva memòria pot afectar, en el mateix sentit, la forma de sentir i viure el Nadal. Finalment cal parlar dels diners en una societat consumista com la nostra. Són festes de fer regals, sobretot per als nens. Hi ha gent gran que si no pot fer-ho no passa res, però d’altres no s’ho agafen tan bé, tenen vergonya de dir-ho i pateixen.

Totes aquestes consideracions justifiquen el caràcter polèmic d’aquestes festes per a la gent gran. Per a la resta de la població, en general són festes d’amor i alegria, però que de mica en mica van perdent la tradició de dinars tots junts a casa, que suposa molta feina, guanyant terreny l’opció cada vegada més utilitzada d’anar al restaurant. El consumisme que ens impregna està canviant els valors tradicionals que caracteritzaven aquestes festes, com les grans reunions familiars, que cada vegada més es van perdent. Per acabar, desitjar a tots els lectors un Bon Nadal, un Feliç Any Nou 2020, Salut, Amor i Pau als homes i dones de bona voluntat.