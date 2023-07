Festa major: Inscripcions per a l’espai casetes i el Seu Rock

Cartell per a inscriure’s a l’espai de caravanes per a la festa major de la Seu (Aj. la Seu)

La propera setmana s’obriran les inscripcions online, tant per a poder tenir una caravana a l’espai casetes que s’adequa cada any per la festa major per aquests vehicles, a la Seu d’Urgell, com també per a participar al Seu Rock. Concretament, les inscripcions per a les caravanes s’obriran el pròxim dimecres 5 de juliol i es podran formalitzar fins el dia 17 de juliol.

Pel que fa a les inscripcions per a poder participar al Seu Rock s’obriran ja aquest proper dilluns, dia 3 de juliol i restaran obertes fins el 14 de juliol. Val a dir que les places són limitades per ordre d’inscripció.

Les inscripcions per a ambdues propostes de la festa major s’hauran de fer des del web municipal www.laseu.cat També es podran fer a través del codi QR que hi ha als cartells de caravanes i del Seu Rock que es podran trobar fixats en diferents espais públics de la Seu d’Urgell.