Festa major “de transició”, enguany, a la Seu d’Urgell

La regidora de Festes, Christina Moreno i l’alcalde Joan Barrera (Aj. la Seu)

Aquest dijous, l’alcalde urgellenc i regidor de Cultura, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura i regidora de Festes, Christina Moreno, han presentat el cartell i la programació de la Festa Major de la Seu d’Urgell, que aquest any se celebrarà del 25 al 29 d’agost.

“La festa major d’enguany és una festa de transició”, ha explicat Joan Barrera, “en el sentit que nosaltres encara no hem pogut posar-hi el nostre segell, ja que la majoria estava ja preparat, tot i que hem participat de manera activa amb tothom qui ha fet que aquesta festa sigui possible”.

El cartell de la festa major 2023, creat per la il·lustradora Laura Pal, té com a protagonista el logotip conformat per diferents elements característics de la festa major del municipi, com les caravanes, les atraccions, el ball cerdà i els focs artificials.

“La idea que hem intentat transmetre amb el cartell d’enguany és la importància de la gent de la Seu, la peça clau de la festa major”, ha subratllat la regidora Christina Moreno, que ha afegit que “com a imatge principal sobre aquest fons negre hi trobem precisament les persones”.





La festa major dels aniversaris

Enguany, la Seu d’Urgell està de celebració. Els gegants vells, Abd Al-Rahman i Constança, fan 80 anys, el Grup de Diables de l’Alt Urgell compleix 30 anys i se celebren els 10 anys del cicle de música Seu Folk.

“Els pregoners d’aquesta festa major seran la Colla Gegantera i el Grup de Diables de l’Alt Urgell”, ha anunciat l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, “no només per a donar importància a aquests aniversaris sinó també com a homenatge a aquesta xarxa associativa que és la que permet que al final la Seu sigui una ciutat viva i activa”.

Per a celebrar l’aniversari dels gegants vells, la Colla Gegantera, juntament amb l’Ivan Caro, recuperen la tradició anomenada “el Flabiolaire”, on els músics Tito Pelaez, Jordi Macaya i Ivan Caro faran ballar de manera solemne l’Abd Al-Rahman i la Constança.

Per a aquesta ocasió especial, els Diables de l’Alt Urgell sorprendran, un any més, amb els seus espectacles de foc, mentre que per a celebrar els 10 anys del cicle Seu Folk es faran diferents activitats com “Folk al Mercat” i “Cultura des dels Balcons”.





La programació

La regidora de Festes ha presentat el contingut del programa d’aquest any. “La festa major és la suma de moltes mirades i iniciatives i el desig conjunt d’oferir activitats i espais per a que tothom pugui sortir al carrer i trobar una proposta que l’engresqui i el faci sentir l’esperit de festa”, ha subratllat Christina Moreno.

La programació d’aquest any compta amb una vuitantena d’activitats, entre propostes prèvies a la festa major i durant la pròpia festa.

Així, l’activitat que donarà el tret de sortida serà l’escalada Psicobloc, una activitat diària que començarà el 16 d’agost i acabarà divendres 25. Però, serà a partir de dilluns 21 d’agost, amb una cursa d’orientació nocturna, que començarà el continu d’activitats prèvies a la festa major. Un altre acte a remarcar és el concert del dimarts 22 de la Damaris Gelabert.

Es comptarà amb les activitats més tradicionals i quasi identitàries, com el Concert de la Principal de la Bisbal, el Seu Rock i el Seu Trònic, així com també propostes més innovadores com el “wipeout”, el tobogan aquàtic i karaoke a la Plaça Codina.

Hi haurà un total de 17 activitats esportives, entre els diferents tornejos esportius, la pedalada popular i la cursa a peu “Volta Major”. També es podrà gaudir de diferents zones lúdiques.

Un any més, urgellencs i visitants podran tornar a gaudir del tradicional Teatre de Festa Major, aquesta vegada amb l’obra “Peyu, L’home orquestra”.





Espai Casetes

Pel que fa a l’Espai Casetes, aquest any hi haurà 80 caravanes. “Som conscients que aquest espai forma part de la història de la festa major de la Seu”, ha destacat la regidora de Festes. “Per aquest mateix motiu volem remarcar que la seguretat d’aquest espai i de totes les persones que en gaudiran és una prioritat per a nosaltres”.

En les actuacions musicals que tindran lloc a l’Espai Casetes es comptarà amb els concerts de Doctor Prats, la cantant Suu, Nit Oh Parties! Les que Faltaband, la Cosa Nostra, Siderland, La bruixa express, Mon Dj i el Dj Marsal Ventura.





Novetats

Aquesta Festa Major, a més de celebracions, també ve acompanyada de novetats.

Enguany, els punts liles hi seran tots els dies en lloc de només dos dies com es feia fins ara. També hi haurà un punt lila ambulant.

Com a novetat, el dilluns dia 28 d’agost la fira d’atraccions (firetes) funcionarà sense música des de les 17:00 a les 19:00 per tal d’afavorir l’accés a infants i joves amb sensibilitat als sorolls forts.

Per a acabar, la regidora Christina Moreno ha fet incís en que “aquesta festa major és una festa diversa, acollidora i molt dinàmica.” Per la seva part, l’alcalde urgellenc Joan Barrera ha demanat “que sigui una festa major cívica i que es gaudeixi amb responsabilitat”.