Festa eivissenca al carrer Canonges de la Seu

Cartell de la festa del carrer Canonges de la Seu (RàdioSeu)

Una festa Eivissenca donarà el tret de sortida aquest dimarts, 15 d’agost, a la Festa del Carrer Canonges de la Seu d’Urgell. La iniciativa, a càrrec del Bar l’Estrella -reobert recentment al nucli històric de la ciutat-, tindrà lloc a les 18 hores i anirà acompanyada de la música de DJ Sansònia.

La celebració prosseguirà dimecres, dia 16, amb la missa i els Goigs de Sant Roc a la plaça de Sant Roc (20.30 hores). Posteriorment, hi haurà coca i moscatell per a tothom. D’altra banda, a les 21:30 hores, es farà una ballada de swing amb el col·lectiu We Swing Pirineu, i un sopar popular mitja hora més tard. Per a assistir-hi, caldrà confirmar l’assistència a través d’un whatsapp al telèfon 689 703 438, com a màxim fins aquest dilluns a les vuit del vespre.

La Festa del Carrer Canonges l’organitzen veïns i establiments comercials, sota el lema ‘Canonges et roba el cor’. Hi col·labora l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.