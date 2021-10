Títol: Fes picar els anells

Escriptor/a: CASALS I MERCHÁN, Jordi

Editorial: Llibres del Delicte

Col·lecció: Delictes Juvenils

Pàgines: 165

Any: 2021

Edat: a partir d’11 anys

El segell «Delictes Juvenils», de Llibres del Delicte, ha començat amb bon peu la seva trajectòria, tant per l’aposta per un disseny característic com per la varietat i riquesa dels títols publicats. En aquest cas ens trobem amb una història que conté alguns elements policíacs, com ara segrestos i organitzacions secretes, però es tracta sobretot d’una novel·la de misteri i aventures narrada per l’Eva, una noia de catorze anys molt espavilada. El seu pare, un enginyer a l’atur, inventa uns anells teletransportadors que provocaran que sigui segrestat per una organització que afirma voler evitar que els grans invents generin cataclismes econòmics i socials. Amb la companyia del seu germà i un amic, l’Eva haurà de fer picar els anells per viatjar arreu de Catalunya per rescatar el seu pare.

Fes picar els anells és la primera novel·la de Jordi Casals adreçada als joves i se’n surt amb molt bona nota, tant pel que fa al registre emprat com a la construcció d’uns personatges en què els lectors poden sentir-se reflectits. La teletransportació és un reclam que resulta efectiu i està amanit amb algunes dosis, les justes, de reflexió social, com ara l’ús ètic de la tecnologia i la sostenibilitat dels recursos del planeta. Trobem, això sí, que tot i l’intent de donar una explicació científica entenedora dels fenòmens fantàstics que apareixen, a alguns lectors els poden resultar complexos. Amb tot, preval l’ofici de l’escriptor, perquè té clar que en una novel·la d’aquest gènere el més important és l’acció i que els personatges enganxin. A més hi ha bones dosis d’humor, provinents de l’exageració dels trets dels personatges, sobretot del pare, un entranyable desastre personal.

Enric Codina / Clijcat / Faristol