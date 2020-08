Fes les teves pròpies prestatgeries per decorar la paret

Les prestatgeries en les parets, a banda de ser molt útils i pràctiques per a ordenar en elles multitud de coses, es converteixen a més en un element decoratiu. Per això compartim amb tu aquest treball manual que pots fer a casa i que resultarà barat i senzill de realitzar.

Per fer les teves pròpies prestatgeries tan sols necessites creativitat i els materials que et mostrem:

• Pintura acrílica

• Tauló de fusta de 10 cm x 27 cm (o la grandària que necessitis)

• Argolla metàl·lica

• Pinzell

• Tisores

• Trepant

• Regla

• Corda

Procés:

1. Marca sobre la fusta amb ajuda de la regla quatre punts, un en cada cantonada. Agafa el trepant o un tornavís elèctric i amb cura, obre cada forat.

2. Pinta la fusta amb algun color pastís o combina varis, depenent del gust personal o de la decoració de l’habitació.

3. Agafa la corda i estira-la perquè quedi doble. Després, talla l’extrem de la corda.

4. Quan estigui tallada a la llargada que necessitis, entrellaça la corda en l’argolla.

5. Els extrems oposats a l’argolla, introdueix-los pels forats de la fusta.

6. Assegura amb un nus cada extrem del cordó per la part de sota del tauló perquè no es vegin.

7. Comprova que els dos costats estan al mateix nivell. Si no és així, desfés els nusos i rectifica-ho. Una vegada estigui recte, ja el podràs penjar-la a la paret.

Per tuhogar.com