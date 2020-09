Ferran Costa participa en la reunió fundacional de la Xarxa Parlamentària Internacional per a l’Educació

Aquest dilluns, 14 de setembre, s’ha constituït la Xarxa Parlamentària Internacional per a l’Educació amb l’objectiu de potenciar i garantir la qualitat de l’ensenyament a tot el món. En la reunió fundacional, celebrada aquest migdia hora andorrana, hi ha participat el president del Grup Parlamentari Liberal, Ferran Costa, en representació del Consell General i com a president de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Joventut i Esports.

La reunió que s’ha fet de forma telemàtica ha comptat amb més de 70 participants entre polítics i persones relacionades amb l’ensenyament d’arreu del món. Entre els discursos de benvinguda a la nova organització parlamentària, destaca el de l’ex-primer ministre britànic, Gordon Brown, que actualment ocupa el càrrec d’Enviat Especial de les Nacions Unides per a una Educació Global. Brown ha esperonat als assistents a treballar perquè “els governs facin realitat el somni de garantir una educació de qualitat per a tothom”.

La Xarxa Parlamentària Internacional per a l’Educació treballarà per fomentar la mobilització política suficient per accelerar la implementació d’una educació de qualitat per a tothom. Per aconseguir-ho calen més i millor finançament de l’ensenyament, la millora continua dels sistemes aprenentatge i especial atenció els països que parteixen d’un sistema educatiu precari i amb importants mancances.

El president de la Comissió d’Educació, Ferran Costa, ha remarcat que “s’ha posat de manifest la importància que té l’ensenyament de qualitat en l’agenda dels diferents països”. També ha constatat que “els punts de partida són molt diferents segons els estats, fet que la Xarxa haurà de tenir en compte”. Per últim, ha subratllat “la sort que tenim a Andorra de disposar d’una educació pública de qualitat amb tres sistemes educatius diferents (andorrà, espanyol i francès), una situació que no es repeteix enlloc del món”.