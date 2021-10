Ferran Costa participa en la primera missió internacional d’observació dels comicis presidencials uzbeks

El president del Grup Parlamentari Liberal i cap de la delegació andorrana a l’OSCE, Ferran Costa, ha participat aquest diumenge en la missió internacional d’observació de les eleccions presidencials a l’Uzbekistan.

Aquesta és la primera vegada que l’OSCE, conjuntament amb l’ODIHR, són convidats a vetllar pel bon desenvolupament dels comicis presidencials uzbeks, fet que Costa ha considerat “com a un gran pas endavant cap a la normalització democràtica de l’exrepública soviètica”.

Tot i això, segons Ferran Costa “caldrà seguir treballant per garantir la pluralitat d’uns comicis on tot i que l’electorat pot triar entre cinc candidats (entre ells per primera vegada es presenta una dona com a presidenciable), Shavkat Mirziyoyev, l’actual president, és de llarg el candidat més conegut per la sobre representació que té als mitjans de comunicació”. Mirziyoyev, del Partit Democràtic Liberal, ostenta el càrrec des de l’any 2016 i des de llavors ha emprès un seguit d’importants reformes per modernitzar el país, entre elles garantir una major qualitat democràtica.

Pel que fa a les eleccions d’aquest diumenge, la missió d’observació de l’OSCE-PA compta amb 74 parlamentaris de 23 països, més 29 treballadors de l’organisme de 15 països diferents que també exerceixen tasques d’observació. La majoria dels equips d’observació, formats per dos o tres membres, s’han desplegat a la capital, Taixkent, on també ho ha fet Ferran Costa. Precisament, el cap de la delegació Andorrana a l’OSCE ha explicat que “la situació als col·legis electorals és d’absoluta normalitat i que es compleixen els requisits per un exercici lliure del sufragi”.

Per últim, Ferran Costa ha subratllat la importància d’aquestes missions parlamentàries, “formar part d’organismes com l’OSCE implica dur a terme aquestes tasques d’observació electoral en països on moltes vegades es posa en qüestió el procés electoral”. En aquest sentit, el cap de la delegació andorrana ha destacat que “un dels motius fundacionals de l’OSCE és garantir estats democràtics i de ple dret i per això els països que en formem part treballem en la consecució d’aquests objectius”.

La missió d’observadors de l’OSCE i l’ODIHR elaborarà un informe sobre tot el procés electoral d’aquest diumenge que elevarà al Govern d’Uzbekistan perquè pugui seguir millorant en la qualitat democràtica de futurs comicis.