Ferran Aril i Pere Francitorra presenten la candidatura conjunta a la presidència del bàsquet català

El Palau Olímpic de Badalona ha estat l’escenari aquest dilluns de la presentació oficial de la candidatura Units pel Bàsquet Català per a les eleccions a la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), previstes pel pròxim 5 de setembre. La proposta és la suma de forces de l’actual president de la FCBQ, l’urgellenc Ferran Aril, i de Pere Francitorra, que va ser candidat a la presidència l’any 2016. Tots dos han decidit treballar plegats amb l’objectiu d’aconseguir la confiança dels clubs i liderar el bàsquet català durant els propers quatre anys (2020-2024), en els quals l’entitat celebrarà el seu centenari, l’any 2023.

Cal recordar que Ferran Aril ha estat president de la Federació des del 9 de juliol del 2019. Anteriorment en va ser vicepresident i també va ocupar la presidència de la Representació Territorial de Lleida. Per la seva banda, Pere Francitorra ha estat jugador i entrenador en diversos equips catalans i va ser president de la UER Pineda durant 8 anys. Actualment és directiu de la comissió esportiva del FC Barcelona.

L’equip que lideren Ferran Aril i Pere Francitorra aposta per donar estabilitat al bàsquet català “en un moment complicat, ple d’incerteses a causa de la COVID-19”. La candidatura vol representar “un nou impuls”, amb cares noves i amb la voluntat de promoure i accelerar millores estratègiques, “necessàries de cara al futur”. Els valors essencials del projecte volen ser “la transparència, el treball en equip, l’aposta pel territori i el compromís amb els clubs”.

Professionals vinculats al bàsquet

Units pel Bàsquet Català compta amb un ampli equip de professionals vinculats a l’esport de la cistella. “Es tracta de persones d’un llarg recorregut en el món federatiu i d’altres que provenen d’altres àmbits de la gestió, que aportaran un aire fresc i renovador”, asseguren des de la candidatura. A l’equip hi són Judit Cabacés, Josep Campaña, Salvador Chiva, Patrícia Costas, Xavier Font, Albert Gavaldà, Pilar Landeira, Xavier López-Atalaya, Antonio López, Noemí Llorens, Fernando Peñarrubia, Míria Pla, Olga Praderas, Agustí Puig, Josep Maria Rofes, Joan Soler, Lluís Vergés, Miquel Sans i Eulàlia Vila.

“L’equip és un valor importantíssim per a nosaltres; per una banda comptem amb tota una sèrie de persones amb experiència federativa, que porten anys a la casa i que coneixen el funcionament intern, i per una altra arriba un grup de gent nova, amb noves idees, que poden ajudar a renovar la Federació”, indica Ferran Aril. El candidat creu que la suma de les dues vessants “ens pot ajudar molt en uns moments que no seran fàcils”. Aril també remarca que no se sap què passarà amb les competicions. “Quan vam fer l’Assemblea General de la Federació el passat 1 d’agost vam plantejar diversos escenaris; la nostra idea, si tot va bé, és que a mitjan octubre puguin començar totes les competicions, però estarem condicionats al context. Contemplem altres escenaris, com per exemple que no es pugui començar fins al gener, però tot dependrà del tema sanitari i de com evolucioni la pandèmia”, subratlla.

Pere Francitorra afegeix que “la finalitat de la Federació és treballar per als clubs i això és el que més ens preocupa per damunt de tot: donar-los seguretat i estabilitat; l’aspecte econòmic és fonamental, sobretot ens uns moments complicats com els actuals”.

Transparència

Units pel Bàsquet Català advoca per la transparència. En aquest punt Ferran Aril destaca la necessitat d’implicar tothom en la presa de decisions: “Volem que els clubs siguin coneixedors de tot el que es va fent des de la Federació i treballar molt en comissions, perquè se sentin també protagonistes. Hi ha una Junta Directiva, un excel·lent equip de professionals, però tractem temes clau on val la pena que hi hagi el màxim consens i anem tots a l’una”.

La intenció és tenir una Junta àmplia, on cada directiu tindrà uns clubs assignats i serà la primera persona que els atendrà quan sorgeixi qualsevol problema. “Clubs i Federació hem de ser molt propers”, manifesta Ferran Aril, mentre que Pere Francitorra indica que el nom de la candidatura ja assenyala el seu tarannà: “Volem ser molt receptius. La Federació és la casa de tots i “units” inclou tothom”.