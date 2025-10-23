Ferida una dona que ha estat atropellada a Andorra la Vella

Aquesta tarda de dijous, 23 d’octubre, s’ha registrat un atropellament en el qual ha resultat ferida una dona. El succés ha tingut lloc a l’altura del número 38 de l’avinguda Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella. Els fets – segons ha informat el servei de Policia- s’han produït pocs instants abans de les quatre de la tarda.
Les mateixes fonts policials assenyalen que un turisme amb matrícula del Principat d’Andorra ha atropellat una jove, de 28 anys, en el punt abans esmentat. La víctima, que ha resultat ferida en l’incident viari, és una veïna de les valls.