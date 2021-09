Títol: Fer mitja

Escriptor/a: GOLDSTYN, Jacques

Traducció: Núria Sales Rovira

Editorial: Símbol

Pàgines: 80

Edat: primers lectors

Jacques Goldstyn és un autor quebequès que, amb la traducció de les seves obres, s’està dibuixant un lloc privilegiat en el nostre panorama editorial, des d’El meu gran arbre, triat com a finalista al Premi Atrapallibres, tot passant per Azadah i Cartes per a la llibertat, fins a arribar a Els estels i a aquest Fer mitja.

Els personatges i paisatges de Goldstyn tenen components entranyables i còmics a parts iguals, amb uns personatges amb tocs esperpèntics, fruit segurament de les caricatures de caire polític que l’autor elabora per a diverses publicacions. A Fer mitja, posa damunt l’escenari dos personatges, l’àvia Maria i la seva neta Bruna. Hi ha una part introductòria més lenta i tranquil·la, on es narra la vida de l’àvia amb relació a la llana i a l’activitat de fer mitja que compartien les dones del seu temps, i el traspàs de la seva saviesa a la seva neta, a través de la confidència i de la mostra de la seva primera bufanda. A continuació, ve una part central que s’estira com un fil fins al final, amb una peripècia àgil, còmica i narrada meravellosament bé, sense paraules, protagonitzada per la Bruna i la bufanda de l’àvia. El format apaïsat no és gens gratuït, ja que ofereix un marc immillorable per a aquesta vicissitud i el fil de la seva narració visual.

Fer mitja és un llibre àlbum on hi ha dos pols: un de tendre, transcendent i deliciós, i un altre de còmic i delirant, que també acaba tenint la seva transcendència. En llegir-los, es barregen i conformen un maridatge precís, a estones exquisit, per assaborir, en acabat, de mica en mica.

Pep Molist / Clijcat / Faristol