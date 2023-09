Fentanilo, la droga zombi

Omar El Bachiri. Psicòleg

El fentanilo és un medicament de la família dels opiacis igual que la morfina i l’heroïna, només que és fins a 100 vegades superior a la primera i unes 50 vegades a la segona. Per tant, si la morfina és un potent analgèsic inhibidor del dolor que provoca sedació, somnolència i en petites dosis, eufòria i relaxació, se sobreentén el nom de zombi perquè el resultat es algú somnàmbul i sense control sobre el seu organisme. Igualment amb l’heroïna, si és una droga altament addictiva i autodesctructiva, també es pot deduir que el consum de fentalino és altament tòxic i generador de dependència. Ara bé, s’ha de diferenciar entre el mèdic i l’il·lícit, el que es compra de manera il·legal, el creat en laboratoris clandestins.

El primer és un consum justificat per un professional de la salut atès que, és receptat per al dolor crònic. La persona no suporta el dolor i juntament amb alguna teràpia en concret va mitigant la situació fins arribar un punt en el que redueix el seu consum. El problema però, arriba quan no hi ha un bon control mèdic i el pacient cau en l’addicció al medicament, dificultant així la seva reducció, s’ha habituat a ell i és incapaç de funcionar sense consumir-ne regularment. Per la seva banda, l’il·legal és diferent perquè tot i ser fentalino, la seva creació no es idèntica. A banda d’això també és utilitzat com additiu en altres drogues, potenciant així els seus efectes i, per tant, moltes vegades el seu consum és involuntari, és a dir, es pot trobar en la cocaïna i les amfetamines, entre d’altres.

Són els riscos de les drogues il·legals, que el consumidor no coneix realment el contingut de la mercaderia, no sap amb què l’han “tallat” (barrejat). Igual que ho fan amb pesticides, benzina, guix, també ho fan amb fentalino, donant així la sobredosi perquè la càrrega química és superior a l’habitual. També, per a explicar el seu preu tan baix, és interessant saber que amb un quilo de fentalino es pot fabricar fins a un milió de pastilles.





També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri