Mai és tard si la dita és bona. Vaig pertànyer a un mitjà de comunicació fa ja anys. He anat a un parell d’actes seus. Però, en l’últim he recordat el que era pertànyer a un grup com aquest. Sincerament, en l’actualitat m’entristeix molt mirar enrere i encara que, cada vegada una mica menys, els meus records es remouen molt en recordar aquesta època. Una època feliç en les meves plenes actituds podent, tant jo com la resta de companys, pegar-li un gran i veritable empenta.

Avui veia a les persones, tant treballadores com assistents. Tal vegada avui la cosa era més fàcil. Era una reunió dels humoristes del mitjà. Quina alegria es respirava. Un esdeveniment com altres punts que acosta i personalitza el mitjà. Que fa que les persones s’interrelacionin i realment sigui un mitjà de la gent. En fi, si alguna cosa podem aprendre d’això és que relacionar la teva empresa, servei o producte amb les persones sempre és bo. Tal vegada per a ells després de vuitanta-cinc anys serà més senzill.

Al final jo crec que a les persones el que els agrada és poder relacionar-se i no cal esperar vuitanta-cinc anys. Segur que teniu motius per a celebrar coses i reunir-vos amb la vostra gent sense intentar vendre res. Per molts anys “La Mañana”. Estàveu reflectits entre els treballadors i els que us han vingut a veure. És un gust veure com la gent se sent orgullosa d’estar amb vosaltres. Així que també felicitats als anomenats “Mañaneros”.





