Felicitats, Joan

Avui vull felicitar especialment al meu fill pel seu aniversari i per això he titulat així l’article. Però aquestes felicitacions serveixen per a totes les persones que aconsegueixen petites metes, petites victòries. Després de molt de temps lluitant per superar o aconseguir allò que es desitja; una petita victòria, és una gran felicitat.

En el meu cas, per exemple, que fa mesos que arrossego les seqüeles de la Covid i espero millorar la meva salut, quan tinc una analítica que millora és una gran il·lusió. Si passes molt temps a les fosques, qualsevol llum és una esperança.

Tornant al meu fill. He de tornar a felicitar-lo en la línia del que parlem de les petites victòries. Ha millorat com a persona, com a estudiant i en molts aspectes en general. No deixeu de felicitar i animar a continuar a aquelles persones que milloren.

Per descomptat també heu de fer-ho amb vosaltres mateixos. Lluitar i perseguir allò que es vol aconseguir no significa aconseguir-ho. Però el viatge val la pena, el viatge ha d’estar ple d’il·lusió. Per això el viatge ha de ser ja felicitat.

Qualsevol petit progrés és il·lusió i energia per a seguir. Per tant, seguiu els vostres somnis i no deixeu de fer-ho. I si en algun moment semblen impossibles, aparqueu-lo i seguiu amb un altre, ja tornarà l’oportunitat de recuperar-lo.

