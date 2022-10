Felicitació institucional al Cadí la Seu per conquerir la 35a Lliga Catalana Femenina

Aquest vespre de dilluns ha tingut lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la recepció oficial a l’equip Cadí la Seu, on jugadores i cos tècnic han rebut la felicitació institucional per haver conquerit el títol de Campiones de la 34a Lliga Catalana de Bàsquet.

La capitana de l’equip urgellenc Ariadna Pujol, i el president de l’AE Sedis Bàsquet, Pere Porta, han fet a mans el trofeu a l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, que ha lliurat a la jugadora més valuosa de la competició, Laura Peña, un ram de flors.

En aquest reconeixement, l’alcalde urgellenc juntament amb el vicealcalde, Jordi Fàbrega, i el tinent d’alcalde d’Esports, Carlos Guàrdia, així com altres regidors i regidores del Consistori urgellenc, ha felicitat en nom de la ciutat a les membres del Cadí la Seu per haver aconseguit aquest títol i deixar el nom de la Seu ben amunt.

Les jugadores i cos tècnic han sortit al balcó de l’Ajuntament de la Seu per a agrair el suport als aficionats de l’equip que s’han donat cita a la plaça dels Oms i que han volgut sumar-se a aquest homenatge institucional.

Aquesta és la cinquena vegada que l’equip de la Seu d’Urgell aconsegueix aquest títol, i per segon any consecutiu, després d’imposar-se aquest diumenge davant del Barça CBS per 60 a 42.