Feliç Any de gràcia 2022

Feliç Any Nou a tots! Comencem una nova pàgina de la nostra història personal i de la història de la humanitat. Sabem que Déu fa camí amb nosaltres, perquè Ell és el Senyor de la història. Sempre estem en les seves mans de Pare. Donem-li gràcies a Déu per la vida que ens ha concedit, per les persones bones que han marcat la nostra vida fins ara, i demanem-li la seva saviesa i la seva gràcia per poder viure responsablement cada instant del nou any amb fe, amb esperança i amb caritat. Cada dia el Senyor se’ns farà trobadís, cada dia vindrà al nostre encontre i cada dia encaminarà els nostres passos per camins de pau. Que Ell sigui lloat, i que vingui quan arribi el moment de la partença, per menar-nos a la vida per sempre, i estar on Ell està. Mentre som en aquest món, aprofitem el temps de gràcia que se’ns concedeix per a fer el bé i per a esperar la vinguda del Senyor amb tota confiança.

Feliç Any Nou a tots! En iniciar el nou Any, celebrem la Jornada Mundial per la Pau, i deixem ressonar dintre nostre les paraules dels àngels als pastors, “Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra Pau als homes que estima el Senyor!” (Lc 2,14). Aquest any ha de servir per a donar a Déu la glòria que Ell es mereix, i per a acollir el do de la Pau per a totes les persones que estimem i coneixem, i per a tots els homes i dones del nostre món. La “Pau” resumeix i conté tots els béns que el Messies ens ha portat amb la seva vinguda com a Redemptor i alhora resumeix tot el que els deixebles del Crist hem d’aportar al nostre món amb l’amor i el testimoniatge de la nostra fe: “Quan entreu en una casa, digueu primer: ‘Pau en aquesta casa’” (Lc 10,5). Preguem per la pau, aprofundim iniciatives de pau, eduquem i deixem-nos educar per a la pau. Pau que és justícia, reconciliació, solidaritat en la pandèmia i respecte pels drets humans.

Feliç Any Nou a tots! ¿Ens adonem que la vida és un immens regal, que no podem malgastar, ni perdre, ni destruir? L’hem d’aprofitar i viure, no amb superficialitat, o amb disbauxes, o de forma materialista, sinó omplint-la de sentit i d’amor, de generositat, de fe i d’esperança. Perquè és temps de trobar Déu, de viure en Déu, i temps cap a l’eternitat quan «Déu ho serà tot en tots» (1Co 15,28). Siguem agraïts per la vida rebuda. El temps ens és donat per a cercar el qui és intemporal, l’Amo del temps i el Senyor de la història. Déu s’ha encarnat en Jesús de Natzaret i es continua fent trobadís en els moments diversos de la nostra història personal i en la història del món. És en Jesucrist que el temps adquireix la seva dimensió definitiva, perquè l’etern irromp en el que és temporal. I, en el córrer dels dies i dels anys, es fa present el Déu-amb-nosaltres, l’Emmanuel. La resposta a un Amor tan immens no pot ser altra que l’amor, i només l’amor ens fa feliços de veritat.

Feliç Any Nou a tots! El que confereix durada i plenitud és el lligam misteriós que ens uneix amb Déu, i en el qual s’actua el seu guiatge, o el que podem anomenar la “Providència” divina. En aquesta comunió aprenem que Déu, i també jo i cadascú de nosaltres, per la seva gràcia, sabem què és el que realment importa. D’aquesta manera –diu el teòleg Romano Guardini- enmig del passar, sorgeix l’eternitat real.

Us desitjo un feliç Any Nou, ple de Pau i de la realització de la voluntat de Déu!