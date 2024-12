Feien un ús fraudulent de targetes client de benzineres comprant grans quantitats de tabac

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

La Policia va detenir aquest passat dilluns al migdia, a Ordino, un home de 55 anys i treballador d’un taller mecànic com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per haver fet servir de manera fraudulenta targetes client d’estacions de servei que les empreses utilitzen normalment per a fer el ple de carburant a les benzineres.

L’home furtava les targetes que els clients del taller havien deixat dins dels seus vehicles i les emprava per a adquirir grans quantitats de tabac fent diverses compres d’un màxim de 10 cartons en les botigues de diferents estacions de servei del país. L’objectiu, segons sospiten els investigadors de la Policia, podria ser el contraban. En alguns dels casos, a més del tabac, també es van comprar altres productes.

Actuava amb la col·laboració de dues persones més, un altre home de 38 anys i una dona de 49, que també haurien fet ús de les targetes de procedència il·lícita i que van ser detinguts la tarda i el vespre del mateix dilluns, a Andorra la Vella, i a Encamp.

La investigació es va iniciar arran de diverses denúncies que es van interposar entre els mesos d’octubre i novembre, amb un perjudici total d’uns 22.000 euros. En tractar-se de targetes de facturació, les víctimes no s’adonaven que hi havia imports desmesurats fins al mes següent.

A l’home de 55 anys també se l’acusa d’un delicte contra l’administració de justícia per haver conduït amb el permís suspès.