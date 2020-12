FEDA supera el rècord històric de producció de la central hidroelèctrica

La central hidroelèctrica de FEDA ha superat, aquest dimarts, el seu rècord històric de producció, arribant als 116 GWh d’energia elèctrica 100% renovable. Aquesta xifra esdevé el màxim de producció que ha assolit mai la central i s’ha aconseguit gràcies a les condicions climàtiques d’aquest any, però també al fet que les inversions i el manteniment dut a terme en la infraestructura al llarg dels anys han permès que aquesta estigui a ple rendiment.

Fins a la data, el rècord històric de producció de la central hidroelèctrica de FEDA s’havia registrat l’any 1997, quan es van produir, en tot l’any, 115,8 GWh. Així doncs, amb el rècord registrat aquest dimarts es preveu que a la finalització de l’any la xifra de producció sigui molt superior al record històric, i podria acostar-se als 120 GWh.

La producció del 2020 és molt superior a la mitjana de producció dels darrers anys, que se situa en els 85 GWh, i també molt major que la registrada al 2019, que va ser de 85,8 GWh. L’augment de la producció és una molt bona dada per a FEDA i per al país, ja que l’energia de la central hidroelèctrica és 100% renovable, i per tant ha augmentat el percentatge d’energia neta consumida aquest any.

El rècord històric de producció està molt relacionat amb les condicions climàtiques registrades durant l’any, que han portat a una molt bona disponibilitat d’aigua per produir electricitat. No obstant això, s’ha pogut assolir també gràcies a les inversions, manteniment i renovacions que s’han fet durant tots aquests anys en la central hidroelèctrica. De fet, des que FEDA va adquirir la central, ha invertit 35 milions d’euros en obres de renovació i manteniment de les diferents infraestructures, per tal d’ampliar-ne la potència i de garantir que continuï funcionant a ple rendiment.

Sense aturades imprevistes

A més, gràcies a la feina de l’equip de FEDA i a l’organització del personal que s’ha dut a terme durant la pandèmia de la COVID, tampoc s’ha hagut d’aturar el funcionament de la central per falta de personal.

Així doncs, durant el 2020 la central no s’ha hagut d’aturar a causa de cap avaria i totes les aturades de manteniment s’han pogut fer en els moments programats per tal de no afectar la producció prevista.

Repercussió positiva al balanç econòmic

L’elevada xifra de producció d’aquest any repercuteix també positivament en el balanç econòmic de FEDA, ja que tota l’energia produïda a la central hidroelèctrica no s’ha hagut d’importar. De fet, FEDA aprofita sempre l’electricitat produïda a la central per limitar l’impacte dels pics de preu en els mercats de l’electricitat dels països veïns, consumint en els moments més cars l’energia nacional.

D’aquesta manera, tot i que la producció de la central acostuma a abastir aproximadament el 19% de la demanda del país, el seu impacte és molt positiu. Aquest any, a causa de l’augment de la producció i de la reducció considerable del consum a causa de la COVID, la producció de la central abastirà un percentatge més important de la demanda del país.