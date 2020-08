FEDA se suma al projecte solidari Ronda per la Infància

Aquest matí, a la casa de guardes d’Engolasters, ha tingut lloc la presentació de la samarreta de la Ronda per la Infància, en presència de Joan Vilana, impulsor de la iniciativa, Marta Palau, directora de màrqueting de Viladomat Esports, Sofia Ortún, directora creativa de Wow! Comunicació i Imma Jiménez, directora d’Activitats de creixement de FEDA, a més dels representants de les dues organitzacions beneficiàries del projecte, Mossèn Ramon de Canillo, d’AINA i Marc Sastre, de Toubabs.

Aquesta iniciativa pretén obtenir fons per a projectes solidaris destinats a ONG vinculades als infants. En l’edició d’aquest any, els fons obtinguts es destinaran a parts iguals a AINA i a Toubabs. Pel que fa a la casa de colònies canillenca, aquests fons serviran per ajudar famílies amb dificultats econòmiques agreujades per la crisi de la COVID-19 mitjançant la distribució de material pedagògic, aliments i beques per a les colònies. Toubabs, una ONG que compta amb cooperants andorrans, farà servir els fons per ajudar infants de Gàmbia, on l’ONG centra la seva acció.

En aquesta quarta edició, FEDA s’ha volgut sumar, juntament amb Viladomat Esports i Wow! Comunicació, al projecte solidari de la Ronda per la Infància, que enguany recaptarà fons amb la venda d’unes samarretes eco-responsables fetes amb polièster reciclat d’ampolles de plàstic.

Durant la presentació, Jiménez ha incidit en la importància de sumar-se a aquest projecte solidari i a la vegada responsable amb el medi Ambient, que encaixa plenament amb la filosofia de FEDA i el seu compromís amb la societat andorrana.

Pel que fa a Vilana, ha posat de manifest que gràcies a aquestes col·laboracions, el projecte s’està consolidant i que a banda de recaptar fons per a les ONG, també és una oportunitat per donar més visibilitat a la gran tasca que aquestes estan duent a terme.

Per la seva banda, Palau ha recordat que Viladomat Esports ha col·laborat amb la iniciativa des de la primera edició que es va fer el 2014, fent de punt de venda de les samarretes i revertint íntegrament els beneficis a les ONG que treballen amb els infants.

Les samarretes, que han comptat amb el disseny de l’agència de publicitat i disseny Wow! Comunicació, ja estan a la venda a les seccions de muntanya de les botigues Viladomat situades a l’Av. Meritxell, 110 d’Andorra la Vella, VILADOMAT Signature de l’Av. Carlemany 61-65 d’Escaldes-Engordany, INTERSPORT OUTDOOR a l’Av. Santa Coloma 118 d’Andorra la Vella. A més, a partir d’aquesta edició, també es podran adquirir al MW Museu de l’electricitat.

El preu de les samarretes és de 15 euros i l’edició és limitada fins a exhaurir les 1.000 unitats que s’han produït. L’objectiu és arribar als 11.000 euros de recaptació.