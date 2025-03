FEDA resol una incidència, amb afectació a clients, a la central de cogeneració de Soldeu

Instal·lacions de FEDA Ecoterm. Foto: Cedida per la companyia

Els equips de FEDA i FEDA Ecoterm han resolt una incidència en la central de cogeneració de Soldeu, que alimenta la xarxa de calor de Soldeu i el Tarter, que va tenir lloc aquest dimarts a la tarda. L’incident es va causar per una avaria en el sistema elèctric de la central i tot i que a les 22 hores es va poder resoldre, els clients van arribar a notar la baixada de la temperatura de la calefacció.

L’incident es va originar cap a les 17 hores de la tarda, quan el sistema elèctric de la central va patir una avaria. Normalment, qualsevol anomalia es detecta de forma immediata, gràcies a la supervisió en continu d’aquesta central. Gràcies a aquest sistema i a la qualitat i inèrcia de la infraestructura, les incidències mai no han afectat l’usuari final des de la seva inauguració el 2016. No obstant això, en aquesta ocasió, l’alarma que havia d’informar de la desconnexió elèctrica no es va activar, i això va fer que l’incident no es detectés fins a les 20 hores.

En el moment que es va tenir coneixement de la incidència, els tècnics de FEDA i FEDA Ecoterm es van desplaçar a la central de cogeneració i van poder resoldre l’incident a les 22 hores. En aquest temps, la temperatura de l’aigua que escalfa la xarxa de calor havia disminuït considerablement, i això va provocar que alguns dels edificis connectats a la xarxa de calor experimentessin una baixada de la temperatura de calefacció. La pròpia temperatura de l’aigua, que es manté calenta sense necessitat de reescalfar-se durant unes hores, va provocar que els clients no notessin l’incident fins passades unes hores.

A partir de la resolució de la incidència, la xarxa va anar recuperant temperatura i cap a la mitjanit, el sistema tornava a funcionar amb normalitat. Aquest dimecres, l’equip de FEDA Ecoterm ha comprovat que tots els edificis connectats tenen el servei habitual, i ha corregit l’error que va impedir que es tingués coneixement de la incidència al primer moment.

Aquest incident no va tenir cap afectació a les xarxes d’Andorra la Vella ni d’Escaldes-Engordany, ja que treballen de forma independent. A més, es tracta del primer incident en la central de cogeneració que té afectació a la clientela, i l’equip l’ha pogut resoldre de forma satisfactòria.