FEDA: Primeres instal·lacions fotovoltaiques als seus edificis per a autoconsum

Les plaques solars de FEDA que alimentaran els seus vehicles elèctrics (FEDA)

FEDA continua impulsant la sostenibilitat i liderant la transició energètica al Principat amb la posada en marxa de les primeres instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum als seus edificis. Es tracta de proves pilot en què s’avalua i compara l’eficiència de diverses tecnologies.

El punt de partida d’aquest projecte és la Casa d’empleats, a Encamp, on s’han integrat panells fotovoltaics a les marquesines que flanquegen l’edifici. L’energia generada per aquestes primeres instal·lacions servirà per a abastir 6 vehicles elèctrics de la flota de FEDA, demostrant l’ús pràctic de les fonts solars en la mobilitat sostenible.

Les marquesines estan equipades amb sistemes diferents per a provar la diferencia entre la utilització d’inversors tradicionals que converteixen el corrent continu produït pels panells en corrent altern per a injectar-lo a la xarxa elèctrica, i la d’inversors híbrids amb bateries que permetran emmagatzemar energia a fi de poder utilitzar-la quan la generació solar sigui insuficient, garantint un subministrament constant. S’avaluarà el rendiment de l’equip en diferents condicions per a estudiar-ne la viabilitat.

L’energia solar és la font renovable amb més potencial al país, especialment a les cobertes dels edificis. Tot i que FEDA ja comptava amb els panells ubicats a les teulades de l’Estació Nacional d’Autobusos i de l’escola francesa de la Peletera a Escaldes-Engordany, així com amb el parc solar de Grau Roig, és la primera vegada que instal·la plaques als seus edificis.

Aquest projecte és només el primer pas d’un pla més ambiciós. Pròximament, es posaran en marxa dues instal·lacions més a l’ETR d’Encamp, una a la casa de guardes de Ransol i una altra al magatzem d’Engolasters. La selecció dels edificis es basa en un criteri rigorós que considera la seva ubicació i l’àrea disponible a les teulades per a aconseguir el màxim rendiment possible. A més, es preveu preservar intactes els edificis històrics com a part essencial de la salvaguarda del patrimoni cultural del país.

FEDA aposta per l’autoconsum com a element clau en la transició cap a les energies renovables i com a eina per a augmentar l’autosuficiència energètica del país, d’acord amb la Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic (Litecc). Amb aquests esforços constants, Andorra està fent passos decidits cap a un futur més sostenible i respectuós amb el medi ambient.